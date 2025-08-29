Más Madrid quiere que Ayuso comparezca en el Senado para explicar su gestión sobre los incendios

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, en el Senado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Senado, Carla Antonelli, ha registrado una solicitud para la comparecencia de presidentes regionales como la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la comisión general de las comunidades autónomas de la Cámara Alta para explicar su gestión sobre los incendios.

En el registro que ha dirigido Carla Antonelli a la Presidencia del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, Más Madrid propone la comparecencia de Ayuso para informar "sobre las medidas adoptadas por su Gobierno ante la grave situación de los incendios forestales de la Comunidad de Madrid, conforme a lo exigido por la Ley de Montes".

En concreto, Más Madrid quiere que informe sobre los planes de la Comunidad de Madrid en materia de prevención de incendios, así como de las condiciones laborales actuales de los bomberos forestales y "cuáles son sus medidas para mejorarlas".

También quieren que Ayuso actualice la evaluación de los daños: superficie afectada, número de evacuaciones, impacto sobre el patrimonio natural y medidas de apoyo a las personas afectadas.

En los últimos días, el PP ha anunciado que está valorando la posibilidad de convocar más adelante esta comisión general de las comunidades autónomas para dar a los presidentes regionales la oportunidad de explicar su gestión sobre los incendios forestales.