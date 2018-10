Matas insiste en que conviene esperar para impulsar el Estatut balear hasta conocer cómo acaba el catalán

Actualizado 27/01/2006 15:40:24 CET

Félix Pons cree que la financiación no debería incluirse en la reforma de los Estatutos

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Govern, Jaume Matas, subrayó hoy que no es partidario de paralizar la tramitación de la reforma del Estatut balear, pero consideró que "conviene esperar un poco" a tener la información suficiente del nuevo texto estatutario catalán que, según insistió, "perjudica" a Baleares.

"No soy partidario de parar la reforma, al contrario, ya tenemos más datos e incluso nos permite acelerar esta tramitación", dijo Matas, quien consideró "evidente" que se tiene "mucha más información, pero no toda". "Falta poco tiempo, en un par de meses lo sabremos", señaló.

Tras firmar un convenio con el Ayuntamiento de Marratxí, Matas sentenció que el tiempo le ha dado la razón cuando solicitó una moratoria en la aprobación de la reforma de los Estatutos hasta conocer qué límites establecía el texto catalán.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo reiteró que el acuerdo entre el Gobierno y CiU perjudica a las islas porque "se hace al margen de Balears en una cuestión que afecta a todos, como es la financiación, que se debería debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por su parte, el portavoz del Govern, Joan Flaquer, afirmó que el Ejecutivo balear "tiene todo el interés" de iniciar "pronto" los trabajos de la ponencia parlamentaria sobre el Estatut balear. En este sentido, subrayó que otros grupos han abandonado estas reuniones en determinados momentos por cuestiones que no tienen nada que ver con la reforma estatutaria, mientras que el PP "nunca lo ha hecho ni ha tenido intención de obstaculizar ni paralizar los trabajos" de los diputados.

Por otro lado, el ex presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, consideró hoy, en una entrevista en IB3 Televisión, que la reforma de los Estatutos "no debería incluir la financiación de las comunidades autónomas". "Es un asunto que se debe negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque los Estatutos no son el instrumento para regular la financiación de las comunidades autónomas porque no debe haber 17 sistemas de financiación", añadió al respecto.