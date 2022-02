Mazón cree que en el comité organizador del Congreso del PP habrá algún nombre del PPCV "más allá" de González Pons

ALICANTE, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PPCV, Carlos Mazón, ha señalado la posibilidad de que en el comité organizador del próximo Congreso Extraordinario del PP haya algún nombre del PPCV "más allá" del europarlamentario valenciano Esteban González Pons, aunque ha subrayado que "no se ha anticipado nada".

En declaraciones a los medios en Alicante, Mazón confía en que se incluya algún otro nombre del PPCV en ese comité organizador puesto que "ya sabéis que a mí me gusta trabajar por el mayor nivel de influencia de la Comunitat", por lo que "a lo mejor conseguimos alguna cosa más".

Mazón ha reiterado su apoyo al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y ha recordado que el pasado miércoles todos los dirigentes regionales le pidieron que diera "un paso adelante para liderarnos a todos".

"Él tomará la decisión que estime oportuna en el momento que estime oportuno, que sin duda será el mejor y que además ha demostrado saber acertar incluso en los tiempos, por eso el apoyo es absolutamente firme y compatible con la unidad del partido", ha explicado Mazón, quien ha agregado que "es un apoyo que incluso el propio Pablo Casado lo dio expresamente la misma noche que nos anunció que no concurriría al siguiente Congreso del partido".

Mazón también ha remarcado que el peso "específico" que quiere el PPCV es "el de siempre" y es "el máximo" porque "nosotros somos tierra de influencia, somos tierra que pisa fuerte, nosotros tenemos nuestra propia visión de las cosas y nuestra propia hoja de ruta".

"La Comunitat Valenciana siempre ha sido muy importante para el Partido Popular y lo va a seguir siendo, no me cabe la más mínima duda", por lo que ha asegurado que "las expectativas son las mejores".

Para Mazón, el PP ha resuelto o "estamos en vías de resolver una situación complicada", que les ha generado "ciertos niveles de desconcierto" que sería "absurdo" no reconocer. Sin embargo, considera que el partido está demostrando "un grado de madurez y de responsabilidad porque aquí no nos estábamos jugando la imagen del PP como tal, sino la verdadera existencia de una alternativa sólida y potente al tripartito que tenemos en la Generalitat Valenciana, pero en general, a este presidente del Gobierno que, como ha quedado demostrado, no hace más que perjudicar a la Comunitat".