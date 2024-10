Mazón da su apoyo a Ayuso porque su caso es "excepcional" y afirma que su decisión "solo deja en evidencia" a Sánchez

VALENCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado este martes todo su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por rechazar la reunión bilateral con Pedro Sánchez, porque su caso es "excepcional" por la "persecución personal intolerable" que sufre y al respecto ha recalcado que con esta decisión "el único que queda en evidencia es el Gobierno de Sánchez".

Mazón, en declaraciones a los medios, ha argumentado al respecto que él sí se reunió con Sánchez, como lo hizo la propia Díaz Ayuso hace unos años, pero que en estos momentos el caso de la presidenta de Madrid es "excepcional" y, por tanto, "los casos excepcionales hay que considerarlos de manera excepcional".

Asimismo ha negado que la decisión de Díaz Ayuso deje en evidencia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al resto de presidentes populares que sí que han acudido a la reunión con Sánchez: "Al único que deja en evidencia es el presidente del Gobierno".

Así, ha señalado que la postura de Díaz Ayuso deja en evidencia a Pedro Sánchez por "la vejación que hace a todas las comunidades, en financiación autonómica especialmente a la Comunitat Valenciana, pero sobre todo por esa actitud absolutamente furibunda dedicando ruedas de prensa nada menos que al jefe de gabinete" de la presidenta madrileña.

"¿Se imaginan que yo hablara del jefe de gabinete de Gandía o de Paterna --localidades gobernadas por el PSPV-- y les acusara de todos mis males", ha cuestionado Mazón, que ha recalcado que esto es "un dislate". En ese sentido, ha señalado que Díaz Ayuso está sufriendo una "persecución absolutamente personal contra ella, que no es cualquier persona, es la representante del Estado en Madrid".

"ATAQUE FURIBUNDO"

"Yo no estoy en su caso, espero no estarlo nunca, aunque nos esperamos cualquier cosa de este Gobierno", ha apuntado. Por ello, ha insistido que la presidenta cuenta con "todo" su "apoyo" porque "no tiene razón de ser esta desproporción en la que se ha instalado el Gobierno de España, que es tratar de tirar esta tinta de calamar y de buscar 'el tú más' en perjuicio de la dignidad de una persona, en absoluta desproporción, es un ataque furibundo".

"Estamos todos muy indignados con el Gobierno de España, con el tratamiento que nos da, pero este trato personalizado de una manera tan agresiva, a mí lo único que me genera es una gran comprensión y apoyo hacia la decisión que ha tomado Díaz Ayuso", ha apuntado.

En esta línea, ha mantenido que él puede decirle "lo mismo a la cara" al presidente del Gobierno, mientras que "las condiciones personales y la agresividad desproporcionada de todos los ministros del Gobierno de España contra Díaz Ayuso lo convierten en un caso excepcional" y "como tal debe ser tratado y yo lo quiero hacer así".

"Sánchez se pasa de castaño oscuro, llega a una persecución personal intolerable, hablamos de un gobierno que las relaciones personales las mezcla con la política", ha apuntado el 'president' y en ese sentido ha cuestionado "por qué el gobierno de España retira al embajador de Argentina cuando se mete con el presidente del gobierno y no retira al embajador de México cuando dice lo que dice del rey de España".

Al respecto, ha recalcado que no todo vale para que "no hablemos de los gravísimos casos que azotan al Gobierno de Sánchez en este momento". "El caso concreto y personal de Díaz Ayuso es excepcional, ella lo ha trasladado y lo ha contado bien y tiene todo mi apoyo y no me genera ninguna contradicción", ha apostillado.