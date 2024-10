Mazón rechaza cupos fiscales y se declara "independentista energético": "No podemos depender de Rusia y Argelia"

Advierte de que si se cierra la central nuclear de Cofrentes, "subirá el precio de la luz y del agua"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido este miércoles en su rechazo a cupos fiscales como el que se debate para Cataluña y se ha definido como "independentista energético", reclamando que el país no dependa en materia de energía de países como Rusia o Argelia.

"No podemos depender de los demás cuando podemos ser autosuficientes y podemos aspirar a esa soberanía energética", ha expresado al clausurar la jornada 'Comunitat Valenciana: Motor de la Economía de la Marca España', organizada en Madrid por la Asociación de Directivos de Comunicación (DIRCOM).

Mazón ha indicado que si en el 2030 se desmantela la central nuclear de Cofrentes, ubicada en la provincia de Valencia, ello supondrá que "de repente subirá el precio de la luz y del agua".

"Y de repente tendremos, si no la tenemos ya, una extraordinaria dependencia de Rusia y de Argelia, que son dos países en los que da mucha confianza depositar toda nuestra capacidad de futuro para obtener energía", ha ironizado.

Mazón ha explicado que la Comunitat Valenciana depende de la nuclear, ya que significa el 40% de la energía de la región y cerca del 30% de toda España, ha dicho.

CONTRA EL CIERRE DE PLANTAS

El dirigente ha resaltado que la energía nuclear, "anteayer denostadísima", se ha demostrado ya que es "limpia", añadiendo que Suecia, Estados Unidos, Francia e Italia están poniendo en marcha plantas nucleares.

"Y nosotros tenemos momentos y tiempos de cierre de plantas nucleares que no nos podemos permitir", ha expresado, para no desdeñar la nuclear mientras se avanza en el desarrollo de energías renovables.

Así, se ha declarado "independentista energético absoluto". "La independencia fiscal no me interesa, tener un cupo para mí no solamente me parece insolidario, sino que creo que a medio largo plazo va a ser malo para los españoles", ha afirmado.

Mazón, además, ha resaltado que las empresas valencianas no tienen miedo a competir en igualdad de condiciones, "siempre y cuando el árbitro no pite a favor, injustamente, de un equipo".

"Somos capaces de hacer con lo que nos ha sido dado, esta es la responsabilidad como pueblo. Por tanto, me siento muy tranquilo, porque detrás hay una autoridad moral para hablar con convicción en este sentido", ha defendido.