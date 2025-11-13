Més per Mallorca retoma este viernes la consulta para decidir si su diputado en el Congreso rompe o no con Sumar

El diputado de Sumar Vicenç Vidal, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La nueva asamblea resolverá si Vidal sigue en el grupo parlamentario o se va al Mixto tras el empate técnico que hubo en la anterior MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Més per Mallorca retomará este viernes por la tarde su consulta a la militancia para decidir si su diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, rompe con Sumar o permanece en la disciplina del grupo parlamentario, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

La cuestión quedó en 'stand by' después de que a finales de junio se produjera un "empate técnico" entre los afiliados de esta formación, lo que derivó en que el parlamentario siguiera dentro del grupo plurinacional de forma provisional.

Como en la anterior ocasión y de acuerdo con los estatutos de Més per Mallorca, las bases de la asamblea establecen que cualquier decisión se adoptará por mayoría cualificada, es decir, por dos tercios de la militancia que ejerza su derecho a voto de forma presencial.

Las citadas fuentes exponen que no se puede predecir la opinión de los afiliados, pero perciben que la opción mayoritaria será continuar dentro del grupo Sumar, dado que el clima interno y político está más calmado.

Sin embargo, sus aliados en Menorca, Més per Menorca, sí se pronunciaron en julio y también a través de una asamblea con sus afiliados se decidió por un 83% de los votos que Vidal abandonara Sumar y pasara a la disciplina del Grupo Mixto.

Con este contexto y visto el empate de la primera consulta, Més per Mallorca optó por congelar la decisión hasta después del verano. Aunque se barajó celebrarla en septiembre, al final la nueva asamblea tendrá lugar el viernes coincidiendo con los trabajos previos de su futuro congreso de la formación ecosoberanista, que tendrá lugar el mes de diciembre.

CONSULTA TRAS EL 'NO' DE SUMAR A DEJAR EL GOBIERNO POR EL CASO CERDÁN

Por tanto, se reactiva la votación sobre la propuesta que planteó la dirección de Més per Mallorca, que abrió la opción de romper con Sumar en plena crisis generada por la presunta implicación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la trama Koldo, causa por la que está imputado y permanece en prisión provisional.

Entonces, la formación balear justificó que era necesaria esta consulta ante la negativa de Sumar a abandonar el Gobierno de coalición con el PSOE, dado que la corrupción era un asunto muy sensible en la comunidad tras casos de irregularidades que afectaron en las islas a PP o Unión Mallorquina.

También se aludió a falta de avances en la agenda propia del archipiélago y ciertas disfunciones en el funcionamiento de la coalición del socio minoritario, aunque admiten que la relación ha mejorado y las disfunciones se han corregido.

De esta forma, apuntan a que ese malestar que generó el caso Cerdán se ha suavizado y que lo lógico es que se descarte la ruptura y el paso al grupo Mixto.

SUMAR YA ACUMULA DOS FRACTURAS: PODEMOS Y UNA DIPUTADA DE COMPROMÍS

A finales de junio Sumar esquivó temporalmente otro golpe a su estabilidad interna, después de la fuga al Mixto de la diputada Àgueda Micó tras acordarlo por amplia mayoría su formación, Més Compromís.

En el caso de Compromís se produjo una división interna dado que el otro diputado de la confluencia valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez (Iniciativa), se desmarcó de Micó y optó por continuar en Sumar, en línea con lo dispuesto por su partido.

A finales de 2023 se produjo la ruptura de Podemos con Sumar, pasando sus diputados al Grupo Mixto entre fuertes críticas al proyecto político creado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.