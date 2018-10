Militares y guardias civiles se manifestarán hoy contra el 'pensionazo' ante el Ministerio de Economía

Actualizado 10/12/2008 8:27:00 CET

Funcionarios de la Administración Pública también expresarán su rechazo a "este recorte social" en las calles de Madrid

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han convocado para hoy una concentración de militares y guardias civiles de paisano ante el Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid para protestar contra el recorte de las pensiones de Clases Pasivas por incapacidad permanente, conocido como el 'pensionazo'.

La marcha también ha sido convocada por Comisiones Obreras (CC.OO.), que llamará a los empleados públicos de la Administración General del Estado, a través de su Federación de Enseñanza y la Federación de Servicios y Administraciones Públicas, a manifestarse a las 12.00 horas frente a la sede del Ministerio de Economía, en la madrileña calle de Alcalá.

Los convocantes, que contarán con el respaldo del Sindicato Unificado de Policía (SUP), exigirán la retirada de la modificación legal recogida en el Proyecto de Ley de los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2009, que conlleva un recorte del 25 por ciento en las pensiones concedidas a partir del próximo año por incapacidad permanente a los funcionarios con menos de 20 años de servicio o antigüedad.

Para la AUGC, la reforma legal se traduce en que la Administración "echará a la calle y pegará una patada" a los funcionarios que "han entregado" su vida al Instituto Armado y que "han tenido la mala suerte de caer enfermos o tener un accidente". En declaraciones a Europa Press, el secretario de comunicación de la asociación, Juan Antonio Delgado Ramos, consideró excesivo el mínimo de 20 años en el Cuerpo y agregó que la AUGC "hubiese visto un poco más lógico un total de 15 años".

El texto también plantea rebajar hasta un 45 por ciento la pensión a los funcionarios que no respeten el régimen de compatibilidad, bajada que, a juicio de la AUGC, supone un "recorte social" contra todos los funcionarios y sus familiares. "No entendemos que Zapatero que tanto se ha vanagloriado de decir que no va a haber recortes sociales, ahora lo practique", indicó, antes de criticar que a los afectados les quedará una pensión "mísera".

Dicho esto, preguntó al Gobierno cuál será el paradero final del dinero que se ahorre con esta clase de recortes, antes de recordar que la AUGC logró, gracias a una ronda de contactos con todas las fuerzas políticas, que se rebajen las pensiones en función del número de años trabajados por el funcionario. "Ahora se rebajará un 5 por ciento por cada año que le falte al funcionario para cumplir los 20 en servicio", precisó.

AUME DENUNCIA LA "RALENTIZACIÓN" DE EXPEDIENTES

Por otra parte, el 'número dos' de la AUME, Mariano Casado, consideró el texto como una "discriminación negativa" ya que la modificación del régimen de incompatibilidades sólo se pondrá en marcha para las ayudas concedidas a partir del próximo año y no en las anteriores. En declaraciones a Europa Press, denunció que numerosos expedientes de inutilidad en las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil "se están ralentizando" con la "única explicación posible de que les toque ya la reforma".

El secretario general de AUME subrayó que su asociación está recibiendo "cientos de llamadas y correos electrónicos" tanto de trabajadores afectados como de sus familiares. "Hay una alta preocupación e incertidumbre", señaló, antes de confiar en que la asistencia "significativa" de miembros del Ejército en la concentración sirva para "dar un aldabonazo" a una ley que consideran "injusta".

Preguntado si la participación de guardias civiles y militares en la marcha puede traer consigo la incoación de expedientes disciplinarios, Casado descartó tal posibilidad y dijo que la única repercusión "razonable" del acto debería ser la modificación del texto legal. Para AUME, esta iniciativa no ha venido desde el Ministerio de Defensa ni desde Interior, sino desde "los ámbitos de Economía y Hacienda o Presidencia del Gobierno".

Por su parte, la portavoz del SUP, Begoña Romero, indicó a Europa Press que los policías respaldan "totalmente" la protesta, a pesar de no haberla convocado. "Iremos algunos miembros de la directiva general porque afecta a todo aquel que pertenece a las clases pasivas", concluyó.