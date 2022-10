Montero responde a ERC en el debate de PGE que el Gobierno llevará al Congreso una reforma de la sedición

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves desde la tribuna del Congreso, en respuesta a ERC, el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a la Cámara Baja una reforma de varios delitos del Código Penal, incluyendo el de sedición, para homologarlos a los estándares europeos.

Así, ha subrayado que se trata de un compromiso firme del presidente, "y por tanto que traeremos a esta cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión" ha señalado Montero sin mencionar expresamente el delito de sedición.

Se ha expresado así durante la segunda jornada del debate a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, aunque ha querido subrayar que la citada reforma no forma parte de la negociación de las cuentas.

Así, ha añadido que el compromiso del presidente "no es objeto de este debate" pero que lo ha expresado en diferentes ocasiones. Por tanto Montero ha señalado que tienen que trabajar en la modificación de "determinadas figuras penales" que a criterio del Gobierno aparecen en el Código Penal de una forma que "no es comparable" a figuras similares en el ordenamiento jurídico europeo. "Trabajaremos en otro entorno que no es este debate", ha apuntado.

Fue el portavoz de ERC en el debate de Presupuestos, Joan Margall, quien aludió a ese delito, que se aplicó a los independentistas condenados por el referéndum ilegal de 2017, al defender la necesidad de avanzar en la "desjudicialización" del conflicto catalán.

"La solución pasa por la política", ha incidido Margall, instando al PSOE a elegir si está "con el 80% de la sociedad catalana" y el mandato de distintas organizaciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa o "está al lado del PP y Vox".

Ante esto Montero ha indicado el Ejecutivo sigue "empeñado en el diálogo" y que ERC "lo sabe" según ha dirigido al diputado independentista. "No estamos aquí solo para expresar las ideas en la tribuna sino para intentar que eso cristalice en propuestas concretas" , ha apuntado.

Montero ha opinado que aunque para ERC el ritmo al que avanzan estas propuestas no sea el "correcto" según "sus expectativas", a juicio de la ministra, es "mucho más" de lo que tenían hace algunos meses.