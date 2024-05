Montero cree que el reconocimiento de Palestina "no para el genocidio" e insiste en romper relaciones con Israel

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, interviene durante la fiesta de la Primavera de Podemos, en el Auditorio Trece Rosas, a 25 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Lamenta que la guerra es la "excusa" para "incorporar a la extrema derecha" en la toma decisión en la Comisión Europea



MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha sostenido tras el reconocimiento por parte del Gobierno de Palestina como Estado que este hito no servirá para "parar el genocidio" y que es necesario romper "las relaciones diplomáticas y comerciales" con Israel y aislar internacionalmente a su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

"Este reconocimiento es el fruto de la lucha histórica del movimiento de solidaridad con Palestina, pero desgraciadamente no va a servir para parar el genocidio y eso es lo más urgente ahora", ha dicho la también exministra de Igualdad en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press.

Montero ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún "no haya dicho la palabra genocidio" y que en la carta que el PSOE ha mandado a los ciudadanos a sus casas para las elecciones europeas hablen de "terrible conflicto". También le ha criticado por abrir una crisis diplomática con Argentina por "unas declaraciones repugnantes" pero que no aplique la misma vara de medir a Israel.

"Parece que le estamos casi pidiendo perdón a un estado genocida que lleva a 35.000 personas asesinadas y que no cumple ni siquiera las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ha obligado a detener la ofensiva sobre Rafá y lo que han hecho como respuesta es empezar a quemar vivos a niños y a personas en Palestina", ha proseguido.

LA GUERRA ES UNA "EXCUSA" EN LA UE

Preguntada por la posibilidad de que el Partido Popular Europeo busque acuerdos en Europa con las formaciones de la primera ministra italiana Giorgia Meloni o con la líder de la Agrupación Nacional francesa, Marine Le Pen, Montero ha instado a que la izquierda se ponga "en pie" para "defender la paz, el fin del genocidio y tomar las decisiones contrarias a las que se están tomando ahora".

La dirigente de Podemos cree que hay "un gran consenso desde la socialdemocracia a la extrema derecha" para contribuir "a la escalada bélica", y que justamente la guerra será "la excusa para incorporar a esa extrema derecha a la toma de decisiones en la Comisión Europea y a la toma de decisiones en el corazón de Europa".

Por este motivo, ha pedido al PSOE que garantice que no hará presidenta de la Comisión a la 'popular' Ursula von der Leyen en el caso de que no se rompan las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y a que la candidata socialista, Teresa Ribera, se comprometa a no ser comisaria europea "si hay miembros de la extrema derecha, negacionistas del cambio climático y negacionistas de la violencia contra las mujeres".

"Si España pone a una socialdemócrata a lavar la cara a una comisión en la que la única condición para entrar no es respetar los derechos humanos, sino estar de acuerdo con el aumento de gasto militar, creo que estamos perdiendo en democracia en derechos humanos, y eso no podemos permitírnoslo ahora", ha zanjado.