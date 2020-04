Montero invita al PP a "apartarse a un lado y no estorbar" al Gobierno si no tiene intención de ayudar

González Terol (PP) acusa a Montero de haber sido elegida ministra por "saltarse la ley" en su etapa de consejera

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha invitado este miércoles al PP a "apartarse a un lado y no estorbar" si no "quieren ayudar" al Gobierno durante la crisis del coronavirus a pesar de que, según ha dicho, el Ejecutivo "seguirá tendiendo la mano" a todas las fuerzas políticas.

"Lo único que hacen con sus declaraciones es generar desasosiego a los ciudadanos", ha contestado Montero durante la sesión de control en el Congreso al vicesecretario de Política Territorial y diputado del PP, Antonio González Terol.

De esta manera se ha expresado la también ministra de portavoz después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Pablo Casado, acordaran crear una comisión en el Congreso para lograr unos pactos de reconstrucción nacional tras la crisis del coronavirus.

Montero ha replicado a González Terol que, pese a las declaraciones del PP en las que acusa al Gobierno de ocultar muertes y en las que se muetran escépticos con el pacto, el Ejecutivo "tenderá la mano a todas las fuerzas políticas" para lograr estos acuerdos.

No obstante, ha recalcado al PP que "no estorbe" si no tiene intención de ayudar al Gobierno durante la gestión de esta crisis y que se "aparte a un lado" para dejar trabajar al Ejecutivo en el logro de estos pactos.

GONZÁLEZ TEROL ACUSA A MONTERO DE "SALTARSE LA LEY"

Por otra parte, Antonio González Terol, ha acusado a Montero de haber sido elegida para formar parte del Gobierno por "saltarse" la ley de estabilidad presupuestaria durante su etapa de consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía. Montero ha pedido al parlamentario 'popular' que se retracte y se retiren estas declaraciones del diario de sesiones.

"No tiene ningún pudor en ignorar las leyes sino en servir a los objetivos políticos", ha denunciado González Terol en su intervención en la sesión de control del Congreso de los Diputados en la que ha dicho que Montero "no tiene ningún pudor en ignorar las leyes para servir a los objetivos políticos".

Esta denuncia por parte del diputado 'popular' ha tenido su réplica en la ministra Montero, que ha tachado su intervención como "una broma" y ha exigido que se retirara del diario de sesiones las declaraciones en las que le acusa de "ignorar" las leyes con fines partidistas.

Mientras la titular de Hacienda hacía esta réplica a las declaraciones de González Terol, el propio diputado del PP negaba con la cabeza desde su escaño. "Ha dicho usted eso, si que ustedes no saben ni lo que dicen", ha contestado Montero.

FINANCIACIÓN A LAS COMUNIDADES

De esta manera se ha expresado González Terol durante el debate de una interpelación a la ministra de Hacienda registrada por el Grupo Popular para que el Gobierno explicara las medidas para garantizar la suficiencia financiera de las comunidades autonómas y las entidades locales en la lucha contra el coronavirus.

A este respecto, la ministra Montero ha defendido la transferencia que tienen las comunidades autónomas para gestionar su financiación a pesar de las previsiones negativas en la economías provocadas por la crisis del coronavirus.

Por su parte, González Terol también ha acusado al Gobierno de haber anunciado la dotación de 14.000 millones a las comunidades cuándo eran "lo que les corresponde por ley" y ha criticado que no se les haya dado "cero euros" a las Entidades Locales para la lucha de esta crisis y no se les deje gastar el remanente.

En este sentido, Montero se ha remitido a la reunión del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al compromiso que, según ha dicho, adquirió de dotarles de más protagonismo para luchar contra el virus. Además ha recordado al PP que la ley que no permite a las Entidades Locales gastar el superávit fue aprobada por un Gobierno 'popular'.



488040.1.260.149.20200422184021