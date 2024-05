Montero lamenta que el PP llame a Sánchez al Senado para "estirar al máximo un bulo"

Señala a Feijóo como el "principal ingeniero" de la "máquina del fango"



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ha criticado que el PP vaya a llamar a declarar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo' y considera que de este modo trata de "estirar al máximo un bulo".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser interrogada sobre la fecha en que se producirá esta comparecencia y si teme que el PP la haga coincidir con la campaña electoral de las europeas que comienza este mismo jueves.

Montero dice que Sánchez ya adelantó que Feijóo le haría acudir a declarar al Senado incluso antes de que el propio líder de la oposición lo confirmase desde la tribuna de la Cámara Baja, este miércoles durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo y por tanto no les ha pillado por sorpresa.

"Es evidente que el Partido Popular intenta estirar al máximo posible una noticia falsa, un bulo dentro de esa máquina del fango que venimos denunciando desde el primer día" y en la que sitúan a Feijóo como el "principal ingeniero".

A su juicio, el líder del PP piensa que esta estrategia "le da resultados" y por tanto no está dispuesto a ceder "ni un solo ápice" a favor de la calidad de la democracia y del debate público. "A mí me avergüenza que determinados debates se produzcan en los entornos políticos porque ni me identifico y me parece que es muy complicado que los ciudadanos entiendan este grado de desprecio a la vida pública", ha abundado.

En todo caso, considera que Sánchez "volverá a arrojar luz" en su comparecencia, como a su juicio han venido haciendo el resto de integrantes del PSOE que han declarado en esta comisión, y finalmente ha vuelto a acusar al PP de "instrumentalizar" el Senado, la Cámara de representación territorial en la que "no tiene ningún sentido", según ha indicado, que se produzca esta situación.