Montero reafirma que "pone la mano en el fuego" por su director de gabinete y denuncia la "espiral de fango" de Aldama

Destaca la confianza en el fiscal general y afirma que Juanma Moreno revela su nerviosismo con sus "ataques personales" contra ella

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado que pone "la mano en el fuego" por la "honorabilidad" de su jefe de gabinete ante la "espiral del fango" que, según ha denunciado, mantiene el presunto 'conseguidor' de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama.

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, después de que el empresario haya aportado en un escrito un 'whatsapp' que mandó al jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, Carlos Moreno, en el que solicitaba pagar la deuda de Pilot Real State, una compañía de la que él era uno de los administradores y que debía "550.000 euros", en varias partes: "Más o menos pondríamos 250.000 euros y el resto en un convenio a 5 años, si puede ser".

Montero ha criticado que este empresario, desde que salió de prisión tras una declaración en sede judicial, solo intenta "enfangar" a un conjunto de personas honorables "sin demostrar nada" y sin aportar ninguna documentación que dé soporte a sus insinuaciones. Y es que está convencida de que su deriva persigue simplemente" tratar de "opacar" su presunto fraude en el denominado 'caso hidrocarburos'.

"Lo dije en su momento y lo digo ahora. Pongo la mano en el fuego por mi director de gabinete, una persona absolutamente honorable, que durante toda su vida se ha dedicado al servicio público en diferentes administraciones y una persona que tiene contacto frecuente con los grupos políticos (...) Pregúntenle a otros grupos políticos quién es Carlos Moreno, qué papel ha desarrollado en este Ministerio y qué persona tan importante para conseguir los acuerdos también con el resto de formaciones políticas", ha enfatizado Montero.

RESPALDO AL FISCAL

Por otro lado, ha declarado que el Gobierno mantiene "absolutamente" su confianza en el fiscal general del Estado, que hoy ha declarado ante el Tribunal Supremo que le investiga por una presunta revelación de secretos y ha negado haber filtrado los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Para la vicepresidenta ha señalado que es importante tener presente que todo este caso viene justamente a raíz de la investigación por delitos fiscales importantes presuntamente cometidos de González Amador y de unas "filtraciones" sobre este caso por parte del director de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con afán de "confundir a la ciudadanía".

Y ante ello, según ha remarcado, el fiscal general tiene su perfecto derecho a defenderse, para añadir que no van a entrar en especulaciones respecto a si García Ortiz puede acabar siendo procesado. Es más, ha criticado que hay un "intento de politizar la justicia" por parte del PP con intención de "utilizar los tribunales en beneficio propio".

JUANMA MORENO REVELA SU "NERVIOSISMO" CON SUS CRÍTICAS HACIA ELLA

Respecto a los reproches que ha vertido hoy contra ella el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que le ha acusado de "crispar" y de ser la candidata en la comunidad "impuesta" por el Gobierno, la vicepresidenta segunda ha replicado que con estas palabras solo revela el "nerviosismo" que tiene el PP desde que se presentó a liderar el PSOE-A.

La vicepresidenta ha insistido en que, prueba de ello, es la campaña del PP para "intentar dañar su imagen" mediante "ataques personales", sobre todo de su trayectoria política, y tratar de generar "crispación".

"El señor Moreno Bonilla a lo que se tiene que dedicar es a gobernar Andalucía", ha lanzado para afearle que no tenga ninguna ambición de autogobierno y que "no puede permanentemente confrontar con el Gobierno de España", actitud que le achaca porque no puede "patrimonializar los logros" que el Gobierno hace en la comunidad.

"Tiene un problema grave y el problema es que no tiene proyecto para Andalucía y se dedica a agredir al contrario. Esos son los malos jugadores", ha zanjado la dirigente socialista.