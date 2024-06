Montero zanja el debate sobre la reunificación con Sumar: "Con ERC y Bildu colaboramos y no vamos juntos a elecciones"

Subraya que hay más formas de unidad en la izquierda que la electoral y pone de ejemplo el trabajo conjunto en el Congreso



MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha vuelto a descartar la reunificación con Sumar, tras la ruptura de finales del año pasado, y ha manifestado que existen muchas formas de unidad más allá de la electoral recurriendo para ello al caso de Bildu y ERC, con los que colaboran mucho en el Congreso sin que nunca se han presentado juntos a los comicios.

En una entrevista a 'Radiocable', recogida por Europa Press, ha proclamado que "hay muchas formas de trabajar juntas" para conseguir avances como en la anterior legislatura, donde el bloque progresista logró aprobar leyes transformadoras.

"Fueron posibles por el trabajo conjunto de varias fuerzas políticas, Unidas Podemos que estábamos dentro del gobierno pero también ERC y Bildu, que como apoyos parlamentarios conseguimos crear un bloque de investidura (...) Y no nos hemos presentado nunca a las elecciones juntas esas formaciones políticas", ha desgranado a la pregunta de si es posible en el futuro la unidad en la izquierda alternativa al PSOE.

De esta forma, ha insistido en que la tarea de la unidad en este momento es "política" y "no tiene que ver sobre si se presentan o no juntos a las elecciones".

"No todas pasan por presentarse a las elecciones y algunas de las más virtuosas en los últimos años han pasado por ese trabajo conjunto en el Parlamento y para garantizar una acción de gobierno que hiciese que en España cambien cosas, incluso aunque el bipartidismo no quiera, incluso aunque el PSOE no quiera", ha remachado la exministra de Igualdad.

También ha insistido en que el reto político de este ciclo electoral es que la izquierda "se ponga en pie" para aplicar transformaciones ante un "mundo injusto". "Y lo demás vendrá (...) las formas de trabajo conjunto vendrán seguro", ha indicado respecto a la unidad de acción con Sumar y otras fuerzas progresistas.

Por otro lado, ha subrayado que la campaña a los comicios del 9J está siendo positiva y ha percibido que "hay mucha gente que echa de menos el Gobierno de coalición con Podemos", dado que sacaba adelante leyes.

A su juicio, esto ahora ha cambiado y que es necesaria una izquierda que no se dedique solo a "poner en el programa electoral cosas muy bonitas", sino que "hacer lo que hay que hacer" para resolver los problemas de la gente.