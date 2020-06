Montserrat elogia a los funcionarios de Sanidad y dice que habría desaconsejado manifestaciones desde el 2 de marzo

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, comparece en el Congreso - Congreso

En su etapa de ministra, Fernando Simón, hoy criticado por el PP, ya estaba al frente del Centro de Alertas

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo y ex ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha elogiado este viernes a los "grandes funcionarios" del departamento que ahora dirige Salvador Illa y ha asegurado que ella habría recomendado no celebrar manifestaciones desde el 2 de marzo de este año, que, según ha recordado, fue cuando la Unión Europea alertó del riesgo de grandes aglomeraciones como fuente de contagio del Covid-19.

Así lo ha señalado Montserrat durante su comparecencia ante el grupo de trabajo de la Unión Europea, uno de cuatro en los que se ha dividido la comisión creada en el Congreso sobre la Reconstrucción Económica y Social del país tras la crisis del coronavirus.

En respuesta a la diputada de Ciudadanos Marta Martín, quien ha recordado su experiencia como ministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy, Montserrat ha subrayado que mientras ella ocupó ese puesto siempre se siguieron las recomendaciones de los organismos internacionales y ha citado, en concreto, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea.

"El PP fue capaz de gestionar crisis sanitarias como el zika, el SARS y el ébola y lo fuimos porque hay unos grandes funcionarios en el Ministerio de Sanidad, hoy y cuando nosotros estábamos, pero sobre todo porque teníamos muy claro que teníamos que proteger la salud publica de todos los españoles y seguir todas las indicaciones de la OMS y la UE", ha defendido.

EL MINISTRO NO HA ESTADO A LA ALTURA

Cuando Montserrat fue ministra de Sanidad, Fernando Simón ya llevaba cuatro años como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias (CCAES), pero ella no le ha mencionado expresamente.

Sí ha subrayado que no tiene "duda" de la "profesionalidad" de los "cientos de funcionarios que hay en el Ministerio de Sanidad y que lo que no tiene "tan claro" es que "el ministro y sus altos cargos" hayan "estado a la altura" de la situación.

Además, ha explicado que ella misma le preguntó a la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, cuándo comunicaron a los estados miembros la epidemia, que luego sería pandemia, del coronavirus, y le dijo que durante la "segunda quincena de enero"

"Si yo hubiera estado en el Gobierno hubiera seguido a pies juntillas lo que dijo la Unión Europea el 2 de marzo sobre las grandes aglomeraciones", ha añadido la europarlamentaria europea.