Núñez (PP C-LM) resta "importancia" al acuerdo con Vox en Valencia y lo enmarca en la reconstrucción

Pide dejar a Mazón trabajar en la recuperación y no hacer "ruido"

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado este lunes que "no hay que dar tanta importancia" al pacto presupuestario de los 'populares' con Vox en la Comunidad Valenciana y ha señalado que responde al "interés general" para la reconstrucción después de la dana del pasado octubre.

De esta forma se ha pronunciado Núñez antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del partido y al ser preguntado si cree que se puede reeditar ese acuerdo en otras comunidades donde el PP depende de Vox para aprobar las cuentas autonómicas.

"Me parece que no hay que dar tanta importancia", ha indicado, antes de añadir que las aritméticas parlamentarias son las que son y "hay que sacarlas adelante", criticando en este punto que el presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, "no es capaz de ganar ni una sola votación con sus socios en el Congreso de los Diputados".

Núñez ha contrapuesto que el PP intenta alcanzar acuerdos "allí donde tiene posibilidad de hacerlo y lo hace para conseguir acuerdos que defiendan el interés general".

"Lo que se ha hecho en Valencia con el acuerdo de presupuestos es buscar el interés general para la reconstrucción del pueblo valenciano y lo que hay que hacer es buscar siempre el interés general tratando de que los principios básicos que defiende el Partido Popular sean, como siempre, en defensa de la gestión y de la eficacia, los que predominan", ha expresado.

LA RECONSTRUCCIÓN, LO MÁS IMPORTANTE

El dirigente 'popular' ha abogado por dejar al presidente valenciano, Carlos Mazón, trabajar en la reconstrucción ante las "muchas necesidades" de la comunidad.

"Lo que hay que hacer al Gobierno de la Generalitat y al presidente Mazón es dejarles trabajar en la reconstrucción, que es ahora mismo lo más importante. Todo el ruido que se quiera generar en torno a este asunto, lo único que perjudica es al pueblo valenciano y a la reconstrucción", ha apostillado.

Además, Núñez ha reclamado un Plan Nacional de Agua e inversiones hídricas para evitar catástrofes como los desbordamientos e inundaciones de los últimos meses.