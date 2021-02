Ofensiva del PP contra el Gobierno por "eliminar" el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos

Casado, Gamarra y Egea piden explicaciones y avisan que hurtarlo al Congreso es un vicio de procedimiento que puede hacer nulo el decreto

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha lanzado este miércoles una ofensiva contra el Gobierno que lidera Pedro Sánchez por "ocultar" y "mutilar" el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de gestión de los fondos europeos para hacer frente a la pandemia. El Ejecutivo sacó adelante esta norma en el Pleno de la Cámara la pasada semana gracias al apoyo de Bildu y la abstención de Vox.

Según el primer partido de la oposición, el Gobierno solicitó un informe al Consejo de Estado sobre ese decreto pero como era "contrario a sus intereses" lo "eliminó". Fuentes del PP admiten que no es preceptivo pero "una vez solicitado forma parte del expediente y hurtarlo al Congreso es un grave vicio de procedimiento que puede hacer nulo el decreto".

El Consejo de Estado ha confirmado después que el 21 de diciembre emitió un dictamen sobre el decreto ley de gestión de los fondos europeos porque el Gobierno se lo pidió, aunque no fuera obligatorio, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano.

CASADO A SÁNCHEZ: "¿POR QUÉ HA ARRANCADO EL INFORME?"

Casado ha abierto la ofensiva del PP con su pregunta a Pedro Sánchez en la primera sesión de control de este 2021, utilizando verbos como "mutilar" el informe, "ocultar" y "arrancar". En su intervención, ha adelantado que el Grupo Popular ha registrado una petición oficial de información al respecto y ha denunciado que sería "la primera vez en la historia democrática" que se hace algo así.

Es más, ha advertido de que es "un escándalo que puede anular el decreto y puede hundir aún más la reputación de su Gobierno". "¿Por qué ha arrancado el informe del Consejo de Estado del decreto de fondos europeos para ocultárselo a las Cortes?, ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué voluntades quiere comprar?", se ha preguntado.

En su réplica, el jefe del Ejecutivo se ha defendido tachando sus acusaciones de "mentiras". Sin responder directamente a la pregunta del líder de la oposición, se ha centrado en exigir al PP que haga una oposición "constructiva".

"Haga una oposición constructiva, infórmese, no vengan aquí a decir mentiras porque le convenga. Infórmese", ha enfatizado Sánchez, tras denunciar que Abascal --con cuya abstención salió adelante el decreto de los fondos-- ha demostrado mayor "sentido de Estado" que Casado.

GARCÍA EGEA A IGLESIAS: "¿ACASO OCULTAN ALGUNA ILEGALIDAD?

En su turno, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido explicaciones también por este asunto al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. "¿Dónde está el informe del Consejo de Estado sobre los fondos europeos? ¿Acaso ocultan alguna ilegalidad? se ha preguntado.

El 'número dos' del PP ha trasladado que Iglesias y el resto de miembros del Gobierno no responden a esta cuestión porque están "incómodos" al poder haber incurrido en presuntas irregularidades. Tras acusar a Iglesias de ser un "vendido al poder", ha centrado el grueso de su pregunta en Vox, un partido al que, a su juicio, el Gobierno debe dar las "gracias" por "poner en sus manos 140.000 millones de euros para gastar sin control".

En este sentido, García Egea ha afirmado que los enfrentamientos del Gobierno con Vox "sin puro teatro" y que la moción de censura era "fogueo" porque el Ejecutivo y el partido de Abascal "se necesitan y se retroalimentan". En su réplica, Iglesias le ha reprochado que realice intervenciones parlamentarias como si fueran un "poema dadaísta", lo que le resta "seriedad" como oposición. "Nosotros hacemos política y ustedes aquí el ridículo", le ha espetado.

GAMARRA A CALVO: "¿GUARDA EL INFORME EN ALGÚN CAJÓN?"

La misma estela ha seguido la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha recriminado a la vicepresidenta Carmen Calvo que el Gobierno no responda a la pregunta de dónde se encuentra el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto de fondos europeos. "¿Lo guarda usted en algún cajón?", ha interpelado.

Y también Gamarra ha puesto el foco en la abstención de los de Abascal en ese decreto de fondos europeos subrayando que "Vox y Bildu han salvado al Gobierno". "Vox salió al rescate de su Gobierno en el momento en que más claramente naufragaba su proyecto, cuando se asomaba al precipicio con el decreto peronista de los fondos europeos", ha enfatizado, para subrayar que entonces "apareció la mano salvadora de Vox".

Calvo ha contestado recalcando que el partido de Santiago Abascal es "aliado natural" del PP. Dicho esto, ha recriminado a los 'populares' que sigan en "campaña electoral" y que consideren "legítimos" sus escaños pero "ilegítimos todos los demás". "Se lo tienen que revisar. Hace tres años que solo viven bajo la ley del embudo. El ancho por supuesto para ustedes", ha proclamado.

"EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO A ENVIAR LA INFORMACIÓN AL PARLAMENTO"

El líder del PP ha confirmado que el Grupo Popular ha registrado una petición oficial de información al respecto. Según los 'populares', el Gobierno "está obligado a enviar toda la información al Parlamento" y solo se puede eludir esa obligación si "declara secreto el contenido del informe". En ese caso, iría a la Comisión de secretos oficiales, que habitualmente se utiliza para cuestiones relativas a la seguridad nacional.

El PP ha recordado que el artículo 7 del Reglamento del Congreso da a los diputados la facultad de recabar datos, informes o documentos y la Administración deben facilitar esa documentación o explicar las razones "fundadas en derecho que lo impidan" en un plazo no superior a 30 días. "Luego quien tiene que explicar por qué no ha enviado el informe es el Gobierno, y no al revés", subrayan fuentes del PP.

Además, ha señalado que el artículo 109 del Reglamento dice que los proyectos de ley remitidos por el Gobierno "irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos". Entre los antecedentes necesarios, si el Gobierno ha solicitado informe del Consejo de Estado porque lo considera conveniente (no era preceptivo), debe incorporarlo al expediente, como "antecedente necesario". A su entender, el Ejecutivo "no puede valerse de argumentos generales e indeterminados para denegar información".

Además, ha añadido que, en el caso del procedimiento de convalidación de un decreto Ley, si se han solicitado informes a diferentes órganos, especialmente al Consejo de Estado, es "obligación del Gobierno suministrar toda la información al Parlamento, para que pueda valorar adecuadamente si la norma puede ser convalidada o no". "Mucho más cuando, como en este caso, el decreto Ley se tramita como proyecto de Ley en las cámaras", según fuentes del partido.