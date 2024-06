Ortuzar dice que el PNV ha dado explicaciones por sus resultados electorales y no ve motivos para pedir un 'harakiri'

VITORIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha reconocido que esperaban, sobre todo en la convocatoria europea, unos resultados electorales "mejores" pero ha defendido que a su militancia ya le han dado "todas las explicaciones que tenían que dar" y no cree que "esté justificado" que alguien pida que se hagan "un 'harakiri' en la plaza pública". "No creo que esté justificado y tampoco creo que es lo que pide nuestra afiliación, ni nuestros votantes".

En la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo de Gobierno con el PSE celebrada en la Cámara vasca, Ortuzar ha sido preguntado sobre los resultados del PNV en las últimas convocatorias electorales.

Ortuzar ha rechazado relacionar los resultados electorales con la capacidad de negociación del PNV y ha ironizado al afirmar que "para encadenar una sucesión de malos resultados, al PNV no le va mal".

"Mañana probablemente se investirá a un lehendakari del PNV con el apoyo del PSE, exactamente igual que en las dos últimas legislaturas; acabamos de reeditar nuestra acta de eurodiputada; tenemos personas del PNV al frente de las tres diputaciones, también de la mano de un acuerdo del PSE, exactamente igual que hacía cuatro años", ha enumerado.

Por ello, cree necesario "ampliar el marco de visión de los resultados al resto de fuerzas políticas", aunque ha reconocido que estaban "unos resultados mejores".

"No oculto que nosotros esperábamos, sobre todo en estas Europeas, unos resultados mejores. Pero creo que somos el único partido de toda Europa que ha superado todo su ciclo electoral manteniendo prácticamente, las cotas de representación política que tenía", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que los resultados electorales de las "democracias más consolidadas" como Francia, Alemania, Reino Unido, o Países Bajos. "No voy a hablar de los demás, pero quiero poner en valor nuestra posición", ha insistido.

Ortuzar también ha afirmado que a su militancia ya le han dado "todas las explicaciones que tenían que dar" y ha recordado que en el último año han celebrado cinco Asambleas Nacionales "y en todas ellas se ha tratado la situación política". Ha añadido que, de esas asambleas "luego la información fluye a las asambleas territoriales y a las organizaciones municipales". "Nosotros tenemos a gala ser un partido muy asambleario, que da muchas explicaciones a sus bases", ha subrayado.

No obstante, ha señalado que no cree que "esté justificado" que alguien pida que se hagan "un 'harakiri' en la plaza pública". "No creo que esté justificado y tampoco creo que es lo que pide nuestra afiliación, ni nuestros votantes", ha concluido.