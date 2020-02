Ortuzar (PNV) lamenta la "incoherencia" de EH Bildu: "En Euskadi son el lobo y en Madrid caperucita"

Publicado 03/02/2020 11:37:23 CET

Asegura que a él Otegi no le puede "decir a la cara" que su partido se ha echado atrás en nuevo estatus porque "no quería llegar a un acuerdo"

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha lamentado "la incoherencia" de EH Bildu, que en Euskadi "son el lobo y en Madrid caperucita", y ha apuntado que en el Estado se presenta como "la nueva izquierda abertzale que se ha desprendido de su pasado", mientras en la Comunidad Autónoma Vasca es "el guardián de las esencias".

Además, ha asegurado que a él Arnaldo Otegi no le puede "decir a la cara" que su partido "se ha echado atrás" en la ponencia parlamentaria que trabaja en el nuevo estatus para Euskadi porque él sabe lo que ha hablado con el líder de EH Bildu y "no quería llegar a un acuerdo" antes de las próximas elecciones vascas.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que Arnaldo Otegi, Sortu y Bildu "tienen un cacao mental tremendo". En este sentido, ha recordado que en Madrid "dan gratis" la investidura a Pedro Sánchez en un Gobierno con Podemos, mientras en Euskadi "estigmatiza" a la formación morada porque "ha cometido la osadía de pactar unos humildes Presupuestos con el Gobierno Vasco y el PNV".

"Aquí son el lobo y en Madrid Caperucita. Allí quieren presentarse como la nueva izquierda abertzale que se ha desprendido de su pasado y que es una fuerza de izquierda, no una fuerza nacionalista. Y, en cambio, aquí en Euskadi son el guardián de las esencias", ha indicado.

Por ello, ha asegurar que Otegi, EH Bildu y Sortu son "paladines de la incoherencia". "No hacen nunca una cosa coordinada y coherente con la que han hecho el día anterior. Eso hace que estén en la situación en la que están. Ahora su nuevo mantra es la unidad de izquierdas con el PSE-EE y Podemos, a ese Podemos al que ha dado leña por pactar con PNV, y con el Partido Socialista, que, cuando pacta con nosotros, es un auténtico desastre, cuando pacta con ellos no", ha indicado.

En este sentido, se ha referido al caso de Irún, donde la coalición soberanista ha pactado con el PSE-EE y lo califican de política progresista cuando, si los socialistas pactan con el PNV, "son componendas de los del régimen de la transición".

"Pensar que si ellos no están en la ecuación, ya nada vale, además de ser un ejercicio de adanismo político tremendo, es como calificarse de supremacistas políticos. Si ellos están, todo va bien, y si está el PNV, todo va mal", ha apuntado.

A su juicio, "es todo un poco al revés, donde han estado ellos, la cosa ha terminado siempre en fracaso y en un desastre, y donde está el PNV, unas veces con mayores facilidades y otras veces con mayores dificultades, pero las cosas avanzan y van bien".

SOBERANISMO

En cuanto al tema soberanista, ha asegurado que no es el PNV el que "se ha echado atrás", sino EH Bildu, en alusión a la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco, que trabaja en un nuevo estatus. "Los que nos podemos sentir engañados y manipulados somos nosotros porque ellos reconocen que toda su posición en el Parlamento ha sido un ejercicio táctico para reposicionarse respecto al PNV. No querían llegar a un acuerdo", ha apuntado.

El líder jeltzale ha señalado que, para las próximas elecciones, a la coalición soberanista "le venía mejor romper con el PNV". "Yo sé lo que he hablado con Arnaldo Otegi y las veces que me he reunido con él. Y a mí a la cara no me va a decir que nos hemos echado atrás. No puede, porque hasta el último minuto tuvo un emplazamiento para intentar salvar el acuerdo, pero no quería", ha asegurado.

Por ello, cree que todo son "juegos de artificio" porque la izquierda abertzale "hizo el cálculo político de que quería presentarse a las elecciones sobre la base de una polémica o de un pulso con el PNV".

"Si en el tema de más núcleo duro, de más nervio, como era el del autogobierno, llegaba con un acuerdo con el PNV, no iba a ser creíble esa posición alternativa y tomó la decisión de romper, conscientes y sabedores de que, dentro de seis meses, de ocho o de diez, cuando pasen las elecciones y volvamos a sentarnos otra vez en torno a la mesa de autogobierno, vendrá otra oportunidad para hacerlo", ha aseverado.

El presidente del EBB ha acusado a la coalición soberanista de haber recurrido a "una utilización absolutamente electoral y de cortoplacismo" de este tema, "lo que ha llevado a Bildu y a la izquierda abertzale a romper la baraja del consenso" que habían alcanzado.

"Eso lo pueden decir también los compañeros de Podemos, etc, que en el marco de la ponencia y el trabajo de los expertos, no se habían producido esas discrepancias con esa rotundidad. Ya recibimos el primer aviso antes de las elecciones de mayo, de las formas y municipales, ya ahora también previo a unas elecciones (las vascas). Está claro que está habiendo una utilización preelectoral para, de manera artificial, romper con el PNV y situar a la izquierda abertzale como la única alternativa", ha remarcado.

En este sentido, ha preguntado a Otegi: "¿lo que ellos no son capaces de conseguir dentro del nacionalismo con el PNV sobre el autogobierno, cree que lo va a conseguir con el Partido Socialista y con Podemos en la próxima legislatura?, ¿con esa alternativa de izquierdas que quiere hacer?. ¿O qué pasa, que cuando él está en el Gobierno se puede ceder y admitir todo lo que sea?. O sea, que lo importante es que él esté en el Gobierno, no que Euskadi avance", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha apuntado que hay que tener "un poco de cuajo político". "Es normal y legítimo que EH Bildu quiera plantarse y ponerse como la alternativa al PNV, pero guardando un mínimo de decencia política", ha insistido.

IRUN

Ortuzar ha afirmado que el tema de Irun, donde han pactado presupuestos el PSE-EE, EH Bildu y Podemos, dejando a un lado al PNV, se ha llevado entre las ejecutivas territoriales jeltzale y socialista porque la localidad guipuzcoana "tiene unos ingredientes especiales que vienen desde atrás".

"Nuestro partido en Gipuzkoa ha dado por roto el acuerdo y estamos liberados de los compromisos porque el PSE-EE y el alcalde Santano han incumplido todos los preceptos de ese acuerdo. El futuro dirá qué pasa en esa ciudad", ha subrayado.

El líder del PNV ha revelado, además, que altos cargos de EH Bildu de Irun se acercaron al batzoki la noche electoral para pedirle a su candidato que se presentara porque le apoyarían. "Son los mismos que ahora acaban de pactar con el PSE y con Santano. ¡Otra vez viva la coherencia!", ha remarcado.



DE CARA A ELECCIONES

Andoni Ortuzar cree que, de cara a las próximas elecciones, su partido "tiene los deberes hechos", y la posición del Lehendakari y del Gobierno Vasco ha sido "buena en un momento en el que la política ha sido más un campo de minas que un sitio donde poder arar y sembrar".

"Creo que la ciudadanía así lo ha apreciado. De hecho, en este periodo de tiempo hemos tenido un sinfin de elecciones y el PNV, no solo ha ido saliendo sin apuros, sino que hasta ha salido muy bien de esas citas electorales", ha subrayado.

Ortuzar ha señalado que, aunque para los comicios habrá una necesidad por parte de cada partido de "marcar su propio perfil y un espacio, poner mojones a cada uno con su proyecto", ahora que tienen pactos con PSE-EE y Podemos, se intentará que no se pongan en peligro los acuerdos alcanzados.

Por último, ha indicado que el hecho de que el PP y Ciudadanos quieran presentar listas conjuntas en Euskadi es, a su juicio, el "mejor reconocimiento de que Euskadi es una nación políticamente diferente". "Aquí políticamente son muy débiles y la sociedad no les quiere aquí, no les respalda", ha manifestado.