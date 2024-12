Óscar López espera que Miguel Ángel Rodríguez cuente "toda la verdad" y se acabe la causa contra el fiscal general

BRUSELAS 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transformación Digital y candidato a liderar el PSOE madrileño, Óscar López, ha señalado este viernes que espera que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "cuente toda la verdad" sobre el supuesto caso de revelación de secretos por el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y "se acabe este episodio".

"Espero que cuente toda la verdad y se acabe este episodio. Como los juzgados en España se pongan a investigar todas las filtraciones no hay juzgados suficientes en España", ha asegurado el ministro de Transformación Digital sobre el jefe de gabinete de Ayuso, en declaraciones en Bruselas a su llegada a la reunión de titulares europeos de Telecomunicaciones.

En este sentido, ha reiterado que "no teme" que imputen a su jefa de gabinete, Pilar Sánchez Acera, señalada por circular documentos sobre la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, y ha insistido en que el caso se refiere a delitos cometidos supuestamente por él. "Luego el jefe de gabinete de Ayuso filtra un bulo a los medios de comunicación y estamos investigando a todo el mundo", ha recalcado, para poner el foco en que Miguel Ángel Rodríguez ha sido llamado a declarar en el Tribunal Supremo por esta causa el próximo 8 de enero.

En este sentido, ha incidido en que "la filtración original" fue del jefe de gabinete de la presidenta madrileña "para contar lo contrario de lo que en realidad fue". "Toda España lo sabe", ha asegurado, para añadir que Miguel Ángel Rodríguez posteriormente "amenazó a periodistas" una vez "se supo la verdad".

"Hoy que estoy reivindicando que España es una democracia avanzada, no puede ser que en España en 2024 se amenace a periodistas. No lo comparto", ha declarado, al tiempo que se ha desmarcado de la maniobra del ex líder del PSOE en Madrid Juan Lobato para registrar en notaria la conversación en la que un cargo de Moncloa le reenviaba el email en el que presuntamente confesaba delitos fiscales de la pareja de Ayuso, asegurando que hay que preguntarle al propio Lobato por este movimiento.

El ya ex dirigente socialista lamentó la reacción de parte de su partido y denunció un "linchamiento" desde dentro al conocerse el paso que dio al registrar la conversación ante notario, episodio que precipitó su salida de la secretaria general del PSOE madrileño el pasado 27 de noviembre.