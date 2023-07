Otegi asegura que el "bloque reaccionario" de PP y Vox no gobernará en España por EH Bildu

788388.1.260.149.20230724000307 Noche electoral de EH Bildu - UNANUE-EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el "bloque reaccionario" de PP y Vox no gobernará en el España por EH Bildu. "No somos equidistantes, cumplimos la palabra. Por nosotros no habrá gobierno de bloque reaccionario en el Estado español", ha insistido.

En declaraciones en la sede de EH Bildu en San Sebastián, donde la coalición soberanista ha seguido el recuento de votos de estos comicios, Otegi ha afirmado que "estamos en las puertas de un nuevo ciclo político en nuestro país". "Somos antifascistas y antiautoritarios", ha recordado, para añadir que "es posible una alternativa en el Estado español" y EH Bildu "está dispuesta a construirla".

"Estamos felices, somos más, nos vota más gente y hemos acumulado más fuerza", ha aplaudido, para añadir que son, además, "gente responsable y no vamos a fallar". "Apostaremos por un debate en profundidad, sólido, a la altura del momento histórico y eso exige mucha responsabilidad y seriedad". "Inclinaremos siempre la balanza hacia el soberanismo, el progresismo y hacia la izquierda", ha asegurado.

"Hoy EH Bildu ha sacado 51.000 votos más que hace cuatro años y la izquierda independentista ha logrado 6 diputados, no cinco, y cinco o seis senadores, no dos", ha señalado. Además, ha destacado que "EH Bildu es primera fuerza en Guipúzcoa, segunda en Navarra y Álava, tercera en Bizkaia". "Somos más y más", ha subrayado.

Otegi ha afirmado que el candidato del PP a presidente del Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo, "se pasó la campaña diciendo que si fuera por él sería posible echar para atrás todas las medidas puestas en marcha con el apoyo de EH Bildu". "Nosotros dijimos que si era por nosotros no pasarán", ha recordado, para incidir, a continuación, en que "EH Bildu cumple su palabra".

"Por EH Bildu no gobernará PP y Vox en el Estado español, no somos equidistantes, cumplimos la palabra, por nosotros no habrá gobierno de bloque reaccionario en el Estado español", ha insistido. "Mañana a trabajar de nuevo", ha finalizado.