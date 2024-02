Otegi dice al Lehendakari que, "desde que EH Bildu existe, no existe lucha armada" de ETA

Afirma que es "injusto" achacar a "una generación que ahora tiene 40 años", como el candidato Otxandiano, "errores o aciertos" del pasado



BILBAO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que, "desde que EH Bildu existe, no existe lucha armada" de ETA, y ha considerado "terriblemente injusto" achacar a "una generación que ahora tiene 40 años", como el candidato a las lehendakaritza de la formación soberanista, Pello Otxandiano, "errores o aciertos que hayamos cometido otras generaciones". "Son responsabilidades nuestras, no solo de la izquierda independentista, sino de los de nuestra generación", ha asegurado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha censurado al Lehendakari que el pasado viernes, en el pleno de control del Parlamento vasco, "asociara a EH Bildu con la lucha armada". "No, es que desde EH Bildu existe, no existe lucha armada", ha asegurado.

En concreto, Iñigo Urkullu acusó a la formación soberanista de defender "solo aquello que les conviene", repartiendo "carnés de con quién sí o con quién no se puede gobernar y decidir quién pasa el filtro y quién no, como antes apoyaban una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no".

Asimismo, ha criticado que Urkullu también asegurara que, dentro de EH Bildu las decisiones se toman 'a la búlgara", que, para Arnaldo Otegi, "suena como un poco a comunista, y uno recuerda los discursos de Ayuso y dice: 'esto que es copiar lo de comunismo o libertad, y el comunismo da mucho miedo y estas cosas'".

"Yo creo que el lehendakari estuvo especialmente agrio en su despedida respecto a EH Bildu. Y no me parece justo porque hemos sostenido algún presupuesto, hemos sacado las leyes más importantes o de las más importantes, tuvimos un desencuentro en educación, hemos tenido acuerdos en términos de estatus y de autogobierno, y pareció una respuesta excesivamente avinagrada por parte de lehendakari", ha indicado a la réplica que realizó a la portavoz parlamentaria del grupo soberanista, Nerea Kortajarena.

DECLARACIONES DE OTXANDIANO

Sobre las criticadas declaraciones del candidato a la Lehendakaritza de EH Bildu, Pello Otxandiano, en las que dijo, en primer lugar, que ETA ya había asumido sus "responsabilidades políticas", y después, que la banda había sido "un ciclo político que afortunadamente había desaparecido", Otegi ha indicado que "se equivocan cuando siguen insistiendo en determinadas tesis".

"Lo que dijo correctamente Otxandiano es que era un ciclo felizmente superado. Y yo me quedo con el felizmente superado. Otros han querido hacer creer que eso es una especie de no sabemos qué, pero lo que dijo exactamente fue eso", ha subrayado.

Además, cree que "no se le puede achacar a una generación que tiene ahora 40 años los errores o aciertos que hayamos cometido otras generaciones". "Me parece terriblemente injusto tratar de hacer recaer sobre esas generaciones responsabilidades que son nuestras, no sólo de la izquierda independentista, sino de los de nuestra generación", ha añadido.