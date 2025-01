Otro precedente de la cuestión de confianza: el Congreso dejó debatir en 1995 una competencia exclusiva del presidente

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso ha vuelto a dejar pendiente este jueves su decisión sobre la iniciativa de Junts pidiendo al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza, ya que PSOE y Sumar se resisten a tramitarla alegando que ese mecanismo es una prerrogativa exclusiva del jefe del Gobierno. Pero hay un precedente de 1995, cuando sí se permitió debatir y votar otra proposición no de ley que instaba a convocar elecciones generales, pese a ser también una competencia exclusiva del presidente.

En su informe de diciembre, los letrados del Congreso no veían obstáculo en tramitar la propuesta de Junts, ya que este tipo de iniciativas parlamentarias no legislativas no tienen efectos jurídicos, ni son de obligado cumplimiento para el Gobierno, cuyo presidente es efectivamente el único que puede activar el mecanismo de la cuestión de confianza.

Para justificar un posible veto de la iniciativa de Junts, el PSOE viene haciendo hincapié en ese argumento de que la cuestión de confianza es una prerrogativa del presidente del Gobierno, regulada en la Constitución, y que desde fuera no se le puede imponer.

Pero sí que hay un precedente en que la Mesa del Congreso dio tramite a una proposición no de ley de la oposición en la que se instaba al jefe del Ejecutivo a hacer uso de otra de sus competencias exclusivas, la de disolver las Cortes y convocar elecciones.

PROPUESTA DE CC ANTE UN GOBIERNO ACOSADO POR CORRUPCIÓN

Fue en otoño de 1995, gobernando Felipe González y con una Mesa del Congreso de la que formaban parte el PSOE, el PP, CiU y el PNV, siendo los nacionalistas, como ahora Sumar, la llave que daba la mayoría a los socialistas.

La iniciativa fue registrada por Coalicion Canaria (CC) en un contexto de debilidad parlamentaria del Gobierno socialista por escándalos de corrupción y era tan escueta como la que ahora se discute de Junts: "El Congreso insta al presidente del Gobierno a que, ante la grave crisis política, haga uso de sus prerrogativas constitucionales y convoque con carácter urgente elecciones generales".

Como en el caso de Junts con la cuestión de confianza, era una invitación al Gobierno a que utilice una de sus prerrogativas, pero obviamente no dejaba de ser una iniciativa de control parlamentario y su aprobación no implicaba la ejecución del procedimiento constitucional.

HUBO DEBATE PERO SE DEJÓ PASAR

Hace 30 años, aquella proposición no de ley sí obtuvo el visto bueno de la Mesa del Congreso que entonces presidía otro político socialista balear, Félix Pons, aunque, como recordaba esta semana el diario canario 'La Provincia', también hubo debate en el seno del órgano de gobierno de la Cámara.

Y no sólo se tramitó, es que además llego a debatirse en el Pleno del Congreso y se votó. Es más, ante la flaqueza del Gobierno socialista de Felipe González, la propuesta de CC estuvo cerca de salir adelante, pero el entonces líder del PSOE la desactivó anunciando previamente su disposición a adelantar las elecciones a marzo de 1996, con lo que los nacionalistas se dieron por satisfechos y la PNL de CC acabó rechazada.

En los últimos años la Mesa del Congreso también ha dejado pasar iniciativas sobre asuntos que son competencia exclusiva de Moncloa, como las que instan al Gobierno a convocar el Debate del estado de la Nación, pero con la propuesta de Junts la idea de los partidos del Gobierno es frenar en seco.