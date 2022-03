Page dice que la rebaja de impuestos se resolverá "en cuestión de días", aunque hay que "pagar" las sanciones a Rusia

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este miércoles que la bajada de impuestos se resolverá en "cuestión de días", aunque ha avisado que "inevitablemente" la invasión a Ucrania y las sanciones económicas impuestas a Rusia tendrá "consecuencias de una forma o la otra" que hay que "pagar vía impuestos o en la factura".

"La tarta pública la pagamos entre todos al pagar impuestos. Me molesta cómo se simplifican las cosas", ha criticado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press. En esta línea, Page ha apuntado que no se va a cambiar la economía española "de la noche a la mañana", pero que "tal como están las cosas" no está mal que los impuestos se vayan a resolver dentro del mes de marzo.

Además, ha señalado que los impuestos es la consecuencia de que Occidente haya llevado la "lucha" en Ucrania al terreno económico, por lo que, en su criterio, la causa de los precios de la luz está en el modelo energético.

Es por ello que ha defendido que el Gobierno primero intente convencer a los miembros de la Unión Europea sobre el cambio de modelo en el sistema de la energía, en relación a la gira que inicia hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se reunirá con líderes europeos con el fin de desacoplar el precio el gas al de la energía eléctrica y así lograr frenar el alza de la factura de la luz en el continente.

RECUERDA AL PP QUE RAJOY SUBIÓ IMPUESTOS

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en el pleno del Congreso, quien ha urgido a Pedro Sánchez a bajar ya acabar con la política del "despilfarro", eliminando Ministerios, Page ha apuntado que hay "escaparate y hay fondo" en el asunto de los impuestos.

Así, ha recordado al PP que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy prometió una bajada "inmensa" de impuestos antes de llegar a La Moncloa, mientras que lo que hizo "fue duplicarlo" y "hasta Aznar le echaba la bronca". "Alguno de sus amigos lo que hacen es pagarlo en Suiza", ha añadido.

Sobre la capacidad de alcanzar acuerdos con el PP en la nueva etapa que se abre para el partido con la llegada de Alberto Núñez Feijóo al liderazgo, García Page ha opinado que el gallego tiene que intentar acabar con el "frentismo por la parte que le corresponde", como el PSOE "se viene encargando y manteniendo su autonomía de Podemos".

Para Page, la llegada de Feijóo es una muestra de que "la corriente está volviendo a su cauce" tras la convulsión social del movimiento del 15M en el que se pedía cambiar a los políticos y que los nuevos fueran "cuánto más jóvenes mejor".