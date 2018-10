Patxi López afirma que el Gobierno "tiene muy claro" que el diálogo con Torra está condicionado por el respeto a la ley

Publicado 05/07/2018 9:28:18 CET

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Institucional del PSOE, Patxi López, ha afirmado este jueves que el Gobierno "tiene muy claro" que con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Joaquim Torra, se puede hablar de todo, pero "el condicionante es el respeto a la legalidad" y al marco constitucional y "si lo que me pone encima de la mesa es referéndum o derecho de autodeterminación, no va a haber ningún tipo de acuerdo".

"Todo lo que rodea a esto es un poco surrealista", ha dicho en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en relación a la polémica por la próxima reunión del presidente Pedro Sánchez con Torra. "El diálogo tiene condicionantes y son el respeto a la legalidad porque es la ley la que crea los espacios para que haya diálogo, pero si dos hablan, cada uno podrá poner encima de la mesa lo que prefiera", ha comentado.

En esta línea, ha incidido en que la clave está en que Torra "puede hablar de lo que quiera" pero "no va a convencer". "Si lo que pone encima de la mesa es referéndum o derecho de autodeterminación, no va a haber ningún tipo de acuerdo, es evidente, pero hay otros problemas en Cataluña de infraestucturas, financiación, problemas políticos y sociales que se pueden arreglar", ha señalado.

Para el socialista vasco, "el Gobierno no hace política para satisfacer a independentistas, sino para decir a la sociedad catalana que hay un proyecto que se llama España y es atractivo" y en el que todos pueden convivir al margen de lo que piensen o de cómo se sientan "y que para eso, hay que hacer avances y evitar los distanciamientos que se han ido produciendo a lo largo del tiempo".

Dice por eso que el Gobierno lo que planteará en el diálogo con Torra es su propuesta de reforma constitucional, aunque ve lógico que Sánchez vaya al encuentro "con algunas de las cuestiones que ya están encima de la mesa".

"Artur Mas llegó con un documento en el que había muchas cuestiones que se podían resolver con entendimiento y el acuerdo y una que no. Podemos ir avanzando en esas otras cuestiones y es posible que no satisfaga al independentismo, pero no es ese el objetivo, sino decir a la sociedad catalana que sabemos que tenemos problemas, que ha surgido un distanciamiento y que queremos arreglarlo", ha apostillado.

"ACERCAR A LOS PRESOS ES CUMPLIR LA LEY"

Sobre el acercamiento a Cataluña de los políticos independentistas en prisión preventiva, López cuestiona "todo lo que se está creando alrededor sobre chantajes e hipotecas" y dice que no sabe "dónde está" esa supuesta concesión, porque "se trata de aplicar la ley y la ley dice que una vez ha terminado la instrucción, tienen que estar cerca de sus domicilios". "No hay más", ha sentenciado.

De igual modo se ha referido al posible acercamiento de presos de la banda terrorista ETA para lamentar "profundamente, que "el PP esté volviendo a utilizar a ETA y a las víctimas para atacar al Gobierno". "La política penitenciaria siempre ha acompañado a la lucha antiterrorista (...) Ahora ya no existe ETA y lo que debe hacer el Gobierno es aplicar la ley y dice que cumplan condena en cárceles cercanas. Parece que estamos hablando de excarcelar presos o sacarlos a la calle. Nadie está hablando de esto", ha sentenciado.

López, dice que le "dolería" ver a las víctimas de ETA salir a las calles por esta cuestión pero insiste en que "cada víctima puede opinar y expresar lo que crea conveniente" y él lo respeta absolutamente.

"Lo que no respeto es un PP que usa a las víctimas para atacar a los socialistas", ha afirmado, para incidir en que "si alguien quiere saber de verdad cómo se pacta con Bildu" debe preguntar al 'popular' Javier Maroto por su época de alcalde en Bilbao, igual que a su juicio, para saber sobre acercamiento de presos etarras, hay que preguntar a Jaime Mayor Oreja por su etapa como ministro del Interior.