Patxi López asume que se puede tener "convencimiento íntimo" de que González ganó en Venezuela, pero pide las actas

El portavoz socialista replica a Tellado que lo "indecente" es que "vomitar insultos" cada vez que se habla



MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha recalcado este martes que, aunque se pueda tener el "reconocimiento íntimo" de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia ganó las elecciones venezolanas de julio hay que ver las actas electorales para reconocerle como presidente.

"Todos podemos tener el convencimiento íntimo de que Edmundo es el ganador, pero la realidad se plasma en las actas", ha enfatizado López en una rueda de prensa en el Congreso. El dirigente socialista ha destacado que el PP también exigió en un primer momento conocer esos documentos electorales aunque ahora pretende que el Congreso reconozca a González Urrutia como presidente sin verlos.

Según el dirigente socialista, el PP ahora prefiere no esperar a que Maduro entregue las actas porque quiere llevar la contraria al Gobierno español y así poder "atacarle" a cuenta de la situación en Venezuela.

A su juicio, tampoco "le vale" que el propio candidato opositor haya agradecido a España que le vaya a dar asilo político y por eso, este martes, el dirigente 'popular' Esteban González Pons ha salido a tachar a González Urrutia "de vendido" y a recalcar que la verdadera lideresa de la oposición es María Corina Machado. "Van a acabar por no conocerle", ha ironizado.

ADALID DE POLÍTICAS INÚTILES

Tras recordar lo que pasó en 2019 tras el reconocimiento como presidente encargado de Juan Guaidó, López ha insistido en que lo primero es ver las actas y se ha referido al PP como "adalid de políticas inútiles" por la proposición no de ley que lleva este martes al Pleno del Congreso.

"A Feijóo y al PP no le interesan para nada ni Venezuela ni su gente, sólo les interesa atacar al Gobierno. No saben por dónde les da el aire, en solo 10 minutos dicen una cosa y la contraria; hacen el ridículo un día sí y otro también y si uno hace permanentemente el ridículo en política internacional acaba siendo un ridículo internacional. Esto es lo que pasa en Venezuela", ha apostillado.

Además, ha defendido la enmienda que el PSOE ha presentado ha la proposición no de ley del PP que es votará este miércoles y que su homólogo 'popular', Miguel Tellado, ha tachado de "indecente".

"¿Dónde está la indecencia de esta enmienda? Pues se lo voy a decir en las palabras del señor Tellado, que cada vez que habla, lo hace exclusivamente para vomitar insultos. Es lamentable que el PP tenga un portavoz así, un portavoz que ha arrasado con la educación y con el respeto imprescindible en política", se ha quejado López.

SUMAR VOTARÁ EN CONTRA: "SERÍA UN PRECEDENTE LOQUÍSIMO"

Por su parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha señalado que la posición general de su grupo es rechazar la proposición del PP, aunque en el caso de que se votara por puntos sopesarían la abstención en un par de ellos.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, ha subrayado que ningún país europeo ha reconocido a González, ni tampoco a Maduro, y que "sería loquísimo", además de un "precedentes muy peligroso", reconocer a cualquier candidato sin que se hayan publicado las actas electorales, que es la garantía para proclamar a un presidente.

"Ningún problema con los convencimientos íntimos. --en referencia a las declaraciones de López--, pero para los reconocimientos internacionales que tienen que tener carácter oficial hay que presentar las actas de los resultados electorales. Nosotros no las hemos visto ni por lo que respecta al candidato oficialista ni por lo que respecta al candidato opositor y hasta que no las veamos mantenemos la misma posición que mantienen todos los países de la Unión Europea, que es que sin pruebas no se pueden reconocer vencedores", ha argumento Errejón.

Por último, ha rememorado el "ridículo" internacional que supuso en 2019 el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y ha reprochado que el PP la situación de Venezuela "le da igual", puesto que solo la utiliza para hacer política nacional.