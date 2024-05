Patxi López condena el acoso a Montero e Iglesias y pide combatir los discursos de odio: "No se puede mirar a otro lado"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha condenado "rotundamente" el "acoso" que sufrieron este lunes la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, y el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y ha llamado a combatir los discursos de odio. "No se puede mirar hacia otro lado", ha avisado.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el dirigente socialista ha vinculado con esas actitudes que "generan rabia, odio y violencia" el episodio vivido este lunes en el que Iglesias y Montero tuvieron que hacer frente a ciudadanos que les increparon cuando acudieron al juzgado que acogía el juicio por el acoso que denunciaron haber sufrido ante su residencia privada.

Tras enviar toda su solidaridad a la pareja, López ha subrayado que este tipo de comportamientos no son "aceptables en democracia". "Esto no se puede permitir y no se puede mirar hacia otro lado, al revés", ha dicho.

En este contexto, ha llamado a "denunciar", "combatir", "asumir responsabilidades" y "levantar muros" ante este tipo de actitudes que, ha recalcado, "deben de estar fuera de la cobertura de ningún partido" con representación parlamentaria.