Pedro Sánchez, balance del año | Directo: últimas noticias

Sánchez empieza su balance del año recordando a las víctimas de la Dana

"Se han procesado 57.457 solicitudes de ayudas y se ha transferido más de 690 millones de euros que están beneficiando a cientos de empresas y a unas 50.000 personas. Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania y vamos a cumplir, no les quepa duda, ahora con todos los valencianos y valencianas afectados por esta dana."

No tenemos tiempo aquí para analizar los avances en cada uno de ellos, en todo caso me quedo a disposición de los medios de comunicación que quieran profundizar sobre algunos de estos compromisos, pero sí me gustaría hablarles de los más significativos y además tratar de hacerlo articulándolo en torno a los cinco grandes objetivos, las cinco grandes prioridades que fijamos al inicio de la legislatura. La primera de esas prioridades...