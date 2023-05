Petro advierte de que la catástrofe climática puede llevar aparejada "el fin de la democracia" si no se actúa

Reivindica a América Latina como la región con las mejores condiciones para una economía descarbonizada



MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido de que la democracia podría estar en juego si no se hace frente al cambio climático y ha reivindicado que América Latina cuenta a día de hoy con las condiciones idóneas para la economía descarbonizada, animando a aprovechar la oportunidad que esto brinda.

En línea con el discurso ofrecido en el Congreso de los Diputados, Petro ha aprovechado su brindis durante la cena de gala en su honor que el han ofrecido los Reyes en el Palacio Real para reforzar su mensaje de que el mundo está en un punto de inflexión en el que es necesario el cambio frente a la crisis climática.

Si ante diputados y senadores ha incidido en el rol que están llamados a desempeñar los políticos, el mandatario colombiano ha preferido dirigirse en este caso principalmente a los empresarios presentes en la sala, entre los que estaban los titulares de la CEOE y la Cámara de Comercio, además de presidentes de empresas como Telefónica, Repsol, Sacyr u OHLA.

El mundo empresarial, ha subrayado, "necesita de nuevas ideas" porque la creencia de que la libertad era "era simplemente poder comprar lo que se quisiera y poder producir y vender lo que se quisiera" ya no se sostiene.

Hoy en día "no se puede producir todo lo que se quiera, vender todo lo que se quiera ni consumir todo lo que se quiera, si se hiciese eso perecemos, dejamos de existir como especie", ha advertido, incidiendo en que no hay antecedentes que permitan hacerse una idea de qué podría ocurrir después.

RIESGO DE UN NUEVO 1933 EN EUROPA

"A veces pienso que podría traer un nuevo 1933 europeo", ha dicho, en referencia a la llegada de los nazis al Gobierno en Alemania, o que los días de la democracia como proyecto y las posibilidades de que no haya autoritarismo puedan estar "contados".

Petro ha vuelto a advertir que "estamos a punto de extinguirnos por lo que los científicos llaman la crisis climática, que no es mentira" y, frente a quienes como algunos colombianos sostienen que es un problema de ricos, ha indicado que es un problema que hay que resolver entre todos, buscando salidas "para que no muera la democracia en el intento".

"El proceso de profundización de la catástrofe climática lleva aparejada el fin de la democracia", ha prevenido el presidente colombiano, que ha vaticinado que "no se dejará hablar al ser humano, tendrá que reprimirse las tensiones políticas que ya sentimos serán de tal magnitud, de tal profundidad" que las guerras mundiales vividas y el totalitarismo "va a quedar en pañales con lo que puede surgir".

Petro ha apostado por buscar soluciones que no sean solo científicas o tecnológicas, para que puedan resurgir "la palabra democracia, la palabra libertad y sobre todo la palabra paz". "Es en el intento de solucionar el problema entre todos y todas que podemos reencontrar estos conceptos" que son importantes y comunes para América Latina y Europa.

"En esto somos hermanos, a pesar de las vicisitudes de la historia y las confrontaciones, nos encontramos en estos principios", ha recalcado, poniendo en valor la importancia que puede tener la cumbre entre la UE y la CELAC bajo Presidencia española en el segundo semestre. "No puede ser un encuentro más", ha reivindicado, "tiene que ser un nuevo comienzo".

CAMBIO NECESARIO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Esto mismo vale, ha dicho, para la economía. Hace cinco siglos, la costumbre era que América Latina entregaban plata y oro y ahora es petróleo y gas. "Cambiaron los materiales pero no cambió la estructura económica", ha denunciado, lamentando también que la región tampoco se ha industrializado porque no ha podido.

Según Petro, por un "azar geológico" América Latina es "el rincón del mundo hasta el momento que tiene los minerales y las condiciones naturales para generar energías limpias" que requiere la nueva economía descarbonizada, "a la que tenemos que llegar por obligación" no por elección. "Tenemos el agua, el viento y el sol", ha resumido.

Así las cosas, ha incidido en ahora "podemos industrializar América Latina si la competencia se establece, ya no por lo barato de la fuerza de trabajo, ya no por la cantidad de carbón consumido como hasta ahora viene siendo la competencia comercial mundial, si no que se establece por la menor huella de carbón".

"Ustedes pueden ir allá o nosotros también podemos traer la descarbonización a Europa. Podríamos llevarla a Estados Unidos. Podríamos ser en la historia un gran aporte aunque no el único, obviamente pero que nos podría ayudar a pasar a la economía que nos permite sobrevivir como especie en el planeta", ha reivindicado Petro.

"Esta es una posibilidad", ha dicho el mandatario colombiano, que ha invitado a los presentes a analizarla y dialogar sobre ella y "ver si puede ser la base de una nueva política que nos junte" y en la que "todos seamos ganadores".

"Es la posibilidad real de que nuestros pueblos y nuestras culturas se unan y se junten en una amistad por los siglos de los siglos, que es lo que implican estos cambios", ha rematado.

A la cena han asistido entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el de Industria y Comercio, Héctor Gómez. Igualmente han acudido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGJP), Rafael Mozo, y el del Senado, Ander Gil, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo,