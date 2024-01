PNV cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía porque, si cae el Gobierno, la alternativa es PP-Vox

Considera que la legislatura no está riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse



BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PNV Mikel Legarda cree que habrá acuerdo en la Ley de Amnistía porque, si cae el Gobierno, la alternativa es un Gobierno de PP y Vox, y los más perjudicados serán los beneficiarios de esa norma. Además, considera que la legislatura no está en riesgo y que habrá Presupuestos aunque puedan retrasarse.

Junts votó ayer en contra de la Ley de Amnistía en pleno, por lo que se devuelve la iniciativa legislativa a la Comisión de Justicia, que en un plazo de quince días deberá aprobar un nuevo texto para someterse a un segundo intento de aprobación.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Legarda ha señalado que la decisión de los de Puigdemont se podía prever con antelación por las declaraciones previas que realizaron y las enmiendas que mantuvo. Esto, según ha apuntado, alarga la negociación, pero confía en que "finalmente se llegue a un acuerdo" porque, si no, "hay mucho más que perder que ganar".

Tras recordar que el PNV firmó parte de las enmiendas con Junts, también en comisión, "con una finalidad instrumental, para permitir que las negociaciones no se atascaran y pudieran seguir adelante", ha recordado que luego han votado "el proyecto final".

En cuanto a la situación que se ha creado, ha señalado que Junts considera que la Ley "necesita alguna mejora, sobre todo por un cierto activismo judicial que se ve estos días", mientras que el PSOE y ERC "singularmente, como partes directamente afectadas, consideran que la ley está bien".

"Nosotros la votamos porque consideramos que quizá en algún aspecto pudiera mejorarse, pero que la alternativa no es 'cuanto mejor peor', y finalmente entiendo que se buscará alguna salida, y normalmente estas salidas en estas situaciones suelen ser semánticas más que de fondo", ha manifestado. A su juicio, "muchas veces en la palabra está la solución".

INFLUENCIA EN LAS GALLEGAS

En cuanto a la influencia de lo ocurrido con la Ley de Amnistía en las elecciones gallegas, ha dicho que no hay duda de que "la situación de ayer, "excita un poco más" la posición del PP en esos comicios y "debilita" las posiciones del Partido Socialista, porque es un debate "candente".

Mikel Legarda considera que es una buena ocasión para que el Partido Popular pueda reforzar sus tesis de "la fragilidad del actual Gobierno", algo que al PSOE "no le viene bien".

En todo caso, ha insistido en que se llegará a un acuerdo porque la alternativa "es mucho peor para los propios impulsores y beneficiados directos de la amnistía y es un resultado mucho peor en su conjunto porque, "si cae el Gobierno, la mayoría que se pudiera vislumbrar es una del Partido Popular con Vox, que no interesa a nadie de los que promocionan y apoyan este proyecto".

Legarda considera que, en principio, la estabilidad de la legislatura "no está en riesgo", pero ha apostillado que su respuesta la da "desde la racionalidad, no desde la emocionalidad". Sobre los Presupuestos, "piedra de toque de la legislatura", cree que pueden retrasarse, pero no tiene dudas sobre que este año pueda haber cuentas públicas.