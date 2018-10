PNV dice que "peleará mucho" para que al Concierto Económico le acompañe la cosoberanía

Publicado 01/03/2018 10:27:02 CET

Asegura que Euskadi es lo más parecido "a un estado que hay hoy en Europa, gracias fundamentalmente al Concierto Económico"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el PNV "peleará mucho" para que al Concierto Económico vasco le acompañe un Concierto Político que suponga la "cosoberanía" de Euskadi con el Estado desde una relación "cuasiconfederal".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que el Concierto "une a este país" y que es "una especie de argamasa o pegamento por encima de discrepancias" de la sociedad vasca de "hacia dónde debe ir".

"No une un punto de partida importante, que es el mantenimiento de un instrumento que nació siendo casi una imposición de guerra, porque habíamos perdido las guerras", ha indicado, para destacar que "esa migaja" de lo que era "el régimen de libertades y de fueros" de los vascos, ha pasado a ser una de sus "principales fortalezas".

"Eso hay que ponerlo mucho en valor y quizá eso explique por qué no solo los partidos políticos, sino en el amplio espectro social de nuestro país, el Concierto es algo básico, nuestro y por el que estamos dispuestos a pelear con uñas y dientes porque también a lo largo del tiempo siempre ha habido amenaza exterior, gente que no lo ha entendido, no lo ha querido entender y lo ha manipulado. Todavía en este momento lo estamos viviendo y sufriendo", ha remarcado.

A su juicio, el Concierto "es intocable", pero ha precisado que "no está de más" que se vea a los vascos "fuertes" en torno a él porque "seguro que alguien va a tener la tentación de tocarlo, y que vean que esto une al cien por cien del espectro político, social y económico del país". "Esto hace que cualquiera que quiera ir contra él se tiente la ropa un poco y no se meta en esa aventura por las buenas", ha señalado.

"LO MÁS PARECIDO A UN ESTADO" EN LA UE

El líder jeltzale cree que "Euskadi es la nación sin estado más parecido a un estado que hay hoy en Europa, gracias fundamentalmente al Concierto Económico".

Andoni Ortuzar ha recordado que "la ambición" de su partido es que el Concierto Económico se extrapole a "un Concierto Político". "Creo que es un proyecto razonable y realista. El Concierto Económico ha demostrado que esa soberanía compartida es posible, que no tiene que estar nadie por encima de nadie, que no puede estar nadie por encima de nadie. Y eso en el ámbito político, ¿por qué no?, nosotros creemos que es posible, y no solo que es posible, sino que es la solución", ha manifestado.

Tras señalar que, en muchas ocasiones, se ha calificado al Concierto Económico como "el único último punto de soldadura entre Euskadi y el Estado", ha apuntado que "se podría hacer un punto de soldadura más fuerte si al Concierto Económico le acompañara un Concierto Político en el que Euskadi compartiera soberanía con un Estado". "Que, desde una relación cuasiconfederal o de raíz confederal, pudiéramos tener un respeto y un compromiso mutuo de no agresión y de convivencia", ha añadido.

A su juicio, éste "es el futuro" y ha añadido que "va a costar". "La historia del Concierto demuestra que lo que merece la pena hay que pelearlo mucho, así que esto también lo pelearemos mucho", ha concluido.