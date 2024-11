PNV dice que la ronda de Ortuzar sobre autogobierno avanza a buen ritmo y cuando haya acuerdo irá al Parlamento

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que la ronda de contactos de Andoni Ortuzar para ampliar el autogobierno de Euskadi "avanza a buen ritmo" y ha afirmado que, cuando haya acuerdo entre partidos, se remitirá al Parlamento para "trabajarlo". Además, ha advertido al líder del PSE-EE, Eneko Andueza, que todas las competencias "se tienen que cumplir", y ha rechazado que se "busquen subterfugios técnicos o legales" para no hacerlo.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Díez Antxustegi ha señalado que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, prosigue con su ronda de contactos discreta con los diferentes líderes de los partidos vascos de cara a avanzar sobre autogobierno. "Me consta que avanzan a buen ritmo", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha querido diferenciar esa ronda de la reunión que mantendrá, previsiblemente a finales de noviembre, el Lehendakari, Imanol Pradales, con el presidente Pedro Sánchez para crear la Comisión Bilateral Permanente, "que obedece a la fase de autogobierno actualmente reconocido".

Una vez que Ortuzar concluya sus encuentros y que los partidos puedan alcanzar un acuerdo, ha explicado que este se remitirá al Parlamento "para trabajarlo". "Lo primero, en este momento, es sacar ese tema del debate del Parlamento, que lo hagan los partidos, porque también se va a hablar, y esto me parece que es algo a destacar, con partidos que no tienen representación parlamentaria, como Podemos, que creo que es importante en el país y que tiene muchas cosas que decir también sobre el autogobierno", ha apuntado.

También considera que habrá que hablar de esta cuestión con los agentes sociales, y cuando ya haya un consenso, se enviará a la Cámara vasca "para que los parlamentarios trabajen sobre un texto y propuestas concretas".

Preguntado por si se activará una ponencia parlamentaria, ha dicho que habrá que verlo. "Cada cosa tiene que ir a su tiempo", ha apuntado, para precisar que será en su momento cuando se analice con qué fórmula o formato se desarrolla esa negociación.

TRANSFERENCIAS

Joseba Díez Antxustegi se ha referido a las declaraciones realizadas por el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, que ayer reiteró su advertencia de "determinados riesgos" que conllevarían algunas transferencias, como la de Puertos.

En respuesta, Díez Antxustegi ha manifestado que a Andueza "muchas veces durante los últimos años" le ha oído "reivindicar la necesidad de cumplir la Ley". "Yo simplemente hago lo mismo. El Estatuto de Autonomía de Gernika está aprobado por Ley Orgánica y a ninguna persona que se diga demócrata debería sorprenderle que un partido político pida el cumplimiento de la Ley", ha destacado.

En este sentido, ha destacado que "el autogobierno está reconocido y está sistemáticamente incumplido por Gobiernos del PP y del PSOE. Ahí han sido igual de incumplidores unos que los otros. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente reivindicar su cumplimiento y aplicarlo", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que "todas las competencias que están reconocidas en el Estatuto de Autonomía de Gernika se tienen que cumplir, ni más ni menos".

Sobre las dificultades técnicas para los traspasos a las que ha hecho referencia el líder del PSE-EE, el portavoz parlamentario del PNV ha apuntado que "esto es una cuestión también un poco de la vieja política de buscar subterfugios técnicos o legales para no cumplir con determinadas cuestiones cuando no hay voluntad política". "Yo soy de los que creen que dificultades técnicas para cumplir leyes no debería haber ninguna", ha asegurado.

PROCESO INTERNO DEL PNV

Joseba Díez Antxustegi ha manifestado que el proceso electoral interno del PNV "se tiene que sustanciar en los batzokis y se tienen que sustanciar internamente".

Pese a que él es "muy activo internamente", en concreto en la Asamblea Municipal de Asparrena, ha eludido decantarse públicamente por uno de los candidatos a presidir la formación jeltzale en Álava.

Díez Antxustegi ha rechazado que haya una "pugna" entre los aspirantes a liderar el ABB, Jone Berrizabal y Gorka Urtaran, sino que se trata de que "distintos candidatos han presentado sus programas y sus propuestas, y ahora las están sometiendo democráticamente a la voluntad de la afiliación". "La responsabilidad de los miembros del partido es preservar el proceso en el ámbito interno, de los batzokis", ha insistido.