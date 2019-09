PNV espera que el Gobierno del PSOE exhume "cuanto antes" los restos de Franco, y no haga "guiños" a Cs con este tema

453900.1.500.286.20190924133813

Recuerda que es favorable a la demolición del Valle de los Caídos

BILBAO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, espera que el Gobierno de Pedro Sánchez exhume "cuanto antes" los restos de Franco del Valle de los Caídos, y no pretenda hacer "guiños" a Ciudadanos con este tema. Además, ha afirmado que parece "mentira" que se adopte esta decisión de sacar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos tras tantos años de democracia, y ha calificado de "provocadora e inaceptable" la actitud de la familia Franco.

El dirigente jeltzale se ha referido, de esta forma, a la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de avalar por unanimidad la decisión de Ejecutivo de Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. De esta forma, ha rechazado en su totalidad el recurso de los Franco, que reclamaban que, en todo caso, la reinhumación se produjera en la Catedral de la Almudena, donde compraron una cripta.

En declaraciones a los periodistas en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Esteban ha manifestado que parece "mentira" que se haya llegado "a este extremo", y que, después de tantos años de democracia, el dictador siga en "su mausoleo, en el monumento, hecho con trabajos forzados de los vencidos".

"Que hayamos tenido que llegar a esta situación resulta, desde luego, anómala en Europa. Afortunadamente, la sentencia ha dicho lo que tenía que decir, que tiene que exhumarse (el cadáver de Franco)", ha añadido.

El cabeza de lista del PNV por Bizkaia a la Cámara Baja ha criticado que, "en algunos ambientes políticos, se haya llegado a defender la postura de la familia, que ha sido provocadora en todo momento y de intentar inhumar al dictador en la Almudena, en pleno centro de Madrid".

A su juicio, eso habría sido "absolutamente inaceptable" y, por ello, se congratula de la sentencia del Tribunal Supremo, pero ha reiterado que lamenta que no se hayan exhumado los restos "hace mucho tiempo", pese a que "los Gobiernos socialistas han tenido oportunidades".

Además, cree que el hecho de que este caso, "tan evidente", se tenga que "pelear en los Tribunales de Justicia deja un poco en entredicho a esa tan 'modélica transición' que hubo, según algunos".

Sobre la posibilidad de que la familia Franco pueda recurrir esta resolución ante el Tribunal Constitucional, como anunció en un principio, ha apuntado que desconoce si la sentencia del TS es ya ejecutiva o no, y si será posible esa impugnación.

En todo caso, ha insistido en que la actitud de la familia del dictador ha sido "provocadora" y ha recordado que ésta "tiene el título de nobleza otorgado por Juan Carlos I", lo que supone "otra muestra más de la 'tan brillante transición'".

Aitor Esteban ha apostado por que se proceda a la exhumación de Franco "cuanto antes". "Yo no sé si este Gobierno lo hará, pero, desde luego, el Gobierno de Casado no lo va a hacer, eso ya se lo aseguro, con esa 'España suma', que quiere sumar a Ciudadanos y Vox. No sé lo que quiere hacer el PSOE, si le quiere hacer guiños a Cs, eso ya lo veremos dentro de poquito tiempo, pero yo lo haría cuanto antes", ha reiterado.

"DE LOS DE LA PIQUETA"

Preguntado por cuál cree que debe ser el futuro del Valle de los Caídos, ha recordado que ya ha dicho en más ocasiones su opinión, en alusión a su propuesta de demolición del mausoleo. "Soy de los de la piqueta. Sinceramente, veo que tiene una solución muy mala aquello", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha vuelto a recordar que el monumento fue construido por batallones de trabajadores que fueron sometidos a trabajos forzados y ha subrayado que hay "muchísimas familias que no sabían que los restos de sus familiares habían sido llevados allí". "Ese lugar tiene muy mala solución", ha concluido.