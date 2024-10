PNV no da "importancia" a que Sánchez pierda votaciones que "no son de Boletín" y cree que "la clave es el presupuesto"

Esteban advierte de el Gobierno no tiene "una situación cómoda" y no es "tan sencillo" llegar al final de legislatura "sin el Parlamento"

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez no está en "una situación cómoda", no le da "tanta importancia" a la pérdida de votaciones que "no son las de Boletín" y, a su entender, "la clave es el presupuesto".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el diputado vasco ha afirmado que el Ejecutivo central no está "en una situación cómoda" pero ha precisado que él no daría "tanta importancia" a la pérdida de algunas votaciones.

Así, ha recordado que "las que ha perdido básicamente son las de no Boletín", es decir "mociones, alguna proposición o de ley que son declarativas por parte del parlamento, pero que no obligan jurídicamente" al Gobierno.

A su entender y "por mucho que diga el presidente Sánchez que puede llegar hasta el final de legislatura sin Parlamento", eso no es "tan sencillo" y ahora "la clave es el presupuesto", sobre el que desconoce cuál podrá ser la postura de Junts. "Lo lógico sería que si ahora el mal llamado techo de gasto se negocia, se negocie también el presupuesto, y la cosa pueda ir fluida", ha opinado.

Por su parte, el PNV tiene "bastante avanzada la negociación", aunque "no está cerrada" y hay temas todavía que hay "atar" y se "están discutiendo", por lo que, según ha indicado, "ya veremos" ya que "ahora no hay nada". En todo caso, ha dicho "querer ser positivo".

Esteban ha recordado que, teniendo en cuenta los números en el Congreso, "si falla uno" entre los partidos del bloque de investidura "no va a salir el presupuesto", mientras que, si se aprobaran las cuentas, el Gobierno de Sanchéz ya tendría "presupuesto para dos años".

COMPETENCIAS

Asimismo, el portavoz del PNV ha esperado que "en poco tiempo" pueda haber "buenas noticias" sobre las competencias cuyo traspaso a Euskadi se está negociando. Si no, ha advertido, "será que no está haciendo bien los deberes y, evidentemente, todo eso genera climas".

En otro orden de cosas, ha reiterado que PNV no va a "renunciar a poner enmiendas" en la reforma de la Ley Mordaza porque "no ve" algnas de las enmiendas pactadas.

En este sentido, ha asegurado que los jeltzales no van a ser "cómplices en borrar absolutamente el principio de autoridad", que también "tiene que quedar también presente" buscando "un equilibrio" con las libertades individuales y de expresión.

También ha vuelto a defender que sería "inaceptable" una centralización fondos europeos de cohesión por parte de la UE, un tema que le "preocupa" pese a que el Gobierno diga que "es un mero globosonda y tanteo". Por ello, ha esperado que no vayan "por ese camino".