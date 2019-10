PNV reitera que el Gobierno "debe" avanzar en las transferencias porque "lo que no es normal es no cumplir" el Estatuto

Publicado 16/10/2019 10:27:07 CET

BILBAO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PNV al Congreso Aitor Esteban ha insistido en que el Gobierno central "debe" avanzar en los calendarios establecidos para las transferencias pendientes o para la entrada del tren de alta velocidad en las capitales vascas, pese a estar en funciones. "Los actos ordinarios pueden realizarse perfectamente y lo que no es ordinario ni es normal es que no se cumpla una ley orgánica", ha señalado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha reiterado que "claro" que el Gobierno pueden realizar las transferencias pendientes pese a estar en funciones porque "los actos ordinarios pueden realizarse perfectamente".

"Si un gobierno en funciones puede aplicar el 155, por qué no va a aplicar el Estatuto de Gernika", ha cuestionado. En este sentido, ha incidido en que "lo que no es ordinario ni es normal es que no se cumpla una ley orgánica", por lo que podrían "cumplir el calendario al que se comprometieron" desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, ha indicado que también se está retrasando "el cronograma comprometido" para la definición de la entrada del tren de alta velocidad en las capitales vascas, lo que "impide a otras instituciones hacer su trabajo".

Del mismo modo, ha criticado que "obras comprometidas" e, incluso, "introducidas en el presupuesto", como las previstas en los regadíos en Álava, y "no se ha movido una coma" para iniciarlas.

"Claro que lo debe hacer un gobierno en funciones", ha insistido el dirigente del PNV, que, preguntado si se esperan nuevos acuerdos tras la cesión de los terrenos de la antigua central de Lemoiz anunciada la pasada semana, ha afirmado que, por su parte, no va a "dejar de hablar e insistir" con los Ministerios pero no sabe si "pueda suceder o no". En todo caso, ha asegurado que, aunque "fuera electoralista", estaría "encantado".