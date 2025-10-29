Podemos acusa a Sánchez de no hacer "nada" en vivienda y le avisa que así propiciará que gobierne la derecha

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en vivienda "no está haciendo absolutamente nada" además de alertarle que esa inacción solo "alimenta a la ultraderecha" y acerca a PP y Vox en la Moncloa.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha centrado su intervención en las iniciativas emprendidas para ayudar a la reconstrucción de los municipios valencianos afectados por la dana coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Belarra ha enviado su "cariño" a las víctimas del temporal y espera que encuentren "la justicia que merecen" y que el presidente valenciano, Carlos Mazón, acabe en prisión por su gestión "homicida".

Dicho esto, Belarra ha preguntado a Sánchez qué planes tiene para la legislatura tras el anuncio de ruptura de Junts y ha afeado al Gobierno su gestión en vivienda, en especial la campaña de concienciación basada en un anuncio en el aparecen tres ancianos compartiendo piso en el futuro, como si eso "no pasara ya y otras cosas peores".

A continuación, la líder de Podemos ha acusado al Gobierno de gastarse todo el dinero que podía ir a políticas de vivienda pública en aumentar el gasto militar y ha reprochado que el presidente se simplemente se lanza a anunciar la construcción de "miles y miles" de pisos "como si estuvieran en una tómbola cada vez que hay campaña electoral y luego no hacer ninguna".

BELARRA: POLÍTICA DE TITULARES DE SÁNCHEZ

También ha criticado que esté permitiendo que más del 90% de las viviendas que se están comprando en España las acaparen los "grandes fondos buitres" y todos los que quieren "especular con la vivienda".

Belarra ha ironizado con que al PSOE le gustaría que los diputados de Podemos vinieran al Pleno a aplaudirles y decirles que todo va bien, pero eso no pasará al proclamar que el Ejecutivo solo lanza "titulares" y ha alertado a Sánchez que si sigue así el próximo titular será "que gobierna la derecha".

"Negar la realidad es lo que alimenta a la extrema derecha, lo que está alimentando a la extrema derecha es que ustedes digan que todo va genial", ha espetado la líder de Podemos.

SÁNCHEZ: "RESPONDER A LO URGENTE SIN OLVIDAR LO IMPORTANTE"

Por su parte, Sánchez ha dicho que es consciente de la complejidad de la aritmética parlamentaria y que van a seguir con el mismo desempeño del inicio de este mandato, tratar de construir mayorías parlamentarias.

Así, ha reivindicado que su Gobierno "responde a lo urgente sin olvidar lo importante" y se ha centrado en las medidas para la reconstrucción en Valencia tras la dana, tarea para la que se han transferido y ejecutado entre 7.000 y 8.000 viviendas, el equivalente al 10% del PIB de la provincia valenciana.

Ese esfuerzo económico, según ha relatado Sánchez, ha permitido ayudar a más de 200.000 trabajadores y empresas, además de proteger con ERTE a 34.000 trabajadores y apoyar a 78 municipios con 1.800 millones de euros.