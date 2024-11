Podemos aplaude la "valentía" de Montero para plasmar en su libro los intentos de Yolanda Díaz de limitar sus políticas

Archivo - La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero (c) y la portavoz de Podemos, Isa Serra (d) durante el inicio de la campaña electoral de Podemos, en la plaza de Arturo Barea, a 23 de mayo de 2024, en Madrid (España). Este es el

Archivo - La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero (c) y la portavoz de Podemos, Isa Serra (d) durante el inicio de la campaña electoral de Podemos, en la plaza de Arturo Barea, a 23 de mayo de 2024, en Madrid (España). Este es el - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y coportavoz de Podemos, Isabel Serra, ha reivindicado el libro de la exministra de Igualdad Irene Montero como algo "fundamental para la memoria colectiva" del país, agradeciendo su "valentía" para escribirlo y plasmar los intentos del PSOE y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de limitar las transformaciones de España.

Así se ha pronunciado la dirigente de Podemos en una rueda de prensa sobre uno de los hechos que se narran este libro, en el que Irene Montero afirma que Yolanda Díaz reclamó su dimisión en plena crisis por la Ley 'sólo sí es sí' e incluso enfatiza que llegó a preguntar "firtando" que cuándo iba a producirse su renuncia.

Ante esto, Isabel Serra reafirma estos hechos al estar en esa misma reunión y cree que las reacciones que tenga que tener Yolanda Díaz al respecto corresponde a la líder de Sumar.

En cualquier caso, señala la importancia de este libro para narrar el "esfuerzo" de Podemos para llegar al Gobierno. "Después de eso hemos vivido obviamente todo tipo de reacciones por parte del Poder Judicial, del poder mediático y obviamente también la acción por parte del PSOE y de Yolanda Díaz para tratar de limitar las transformaciones en este país", ha añadido.

Y es que ha denunciado que se ha tratado de "sustituir" a Podemos por una formación política "que no impulsase cambios, transformaciones y no obligase al PSOE a hacer lo que no quiera hacer".