Podemos avanza una PNL para que Israel cumpla las resoluciones de la ONU y espera que Sumar autorice su registro

Al no tener portavoces adjuntos los morados no pueden cursarla directamente y requiere la firma de uno de los portavoces del grupo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha avanzando que su formación impulsará una proposición no de ley en el Congreso para instar al Gobierno a reclamar que Israel cumpla las resoluciones internacionales ante la ocupación ilegal de territorio palestino y un alto el fuego que permita la paz en la zona, a la espera de que Sumar rubrique el texto para su registro.

Así lo ha trasladado en declaraciones en el Congreso para expresar que su partido está muy preocupado por la situación en la franja de Gaza y con las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, de aplicar un "castigo colectivo" a los palestinos, a los que llamó "animales humanos, tras el ataque de Hamás.

"Frente a esa situación Podemos no se va a quedar inmóvil y por eso les anuncio que en las próximas horas vamos a impulsar una proposición no de ley en el Congreso para que se pronuncie en defensa del alto el fuego de la paz y de los derechos humanos de la población civil, de toda la población civil", ha apuntado Sánchez Serna.

El diputado morado ha explicado que el texto de la iniciativa parlamentaria ha sido remitida en el seno del grupo parlamentario, dado que al carecer Podemos de portavoces adjuntos no puede rubricarla directamente.

No obstante, ha apostillado que no cree que haya ningún problema para que Podemos, que es un partido dentro de la coalición y ejerce su autonomía política, pueda registrar esta proposición no de ley si así le parece necesario.

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PODEMOS

Así, el texto confeccionado por Podemos llama a la comunidad internacional y a la UE a garantizar el cumplimiento por parte de Israel de las distintas resoluciones de Naciones Unidas sobre los territorios ocupados que lleva "décadas incumpliendo sistemáticamente".

También exhorta a defender el derecho del pueblo palestino a la "autodeterminación y su derecho al retorno", y contribuir a asegurar las condiciones para su ejercicio en los términos reconocidos por la legalidad internacional y respaldados por Naciones Unidas.

En esta medida, demanda "solicitar un alto el fuego" en Gaza y la abstención del uso d"el castigo colectivo sobre la población civil palestina por parte de Israel", para volver a pedir a la Comunidad internacional "la apertura de corredores humanitarios para sacar a civiles y permitir la entrada de ayuda humanitaria y equipos de emergencia.

Por última, solicita formalmente el cese de la ocupación y el régimen de apartheid hacia la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el territorio israelí, así como procesos de rendición de cuentas internacionales, incluyendo los nuevos que se deriven y los ya existentes ante la Corte Penal Internacional.

Para Sánchez Serna sería positivo que el Gobierno "pida directamente" a Israel que cumpla con la legalidad internaiconal y ha enfatizado, respecto al conflicto, que quien pide "condenas de una parte y solo de una forma no le interesa hablar de un conflicto que dura muchas décadas y no le interesa desde luego una paz justa y duradera".

NO HAY QUE ESTAR "IMPÁVIDOS" ANTE UNA "MATANZA TERRIBLE"

El dirigente de la formación morada ha desgranado que el origen del conflicto está en la ocupación ilegal de Israel en los territorios palestinos y que este país tiene que cumplir las resoluciones internacionales, algo que el Ejecutivo debe "exigir". De esta forma, ha apelado a no quedarse "impávidos" ante lo que puede ser pues una "matanza terrible".

"Estamos convencidos que nuestro país es un país que siempre se manifiesta a favor de los derechos humanos y en contra de las agresiones militares. Lo hizo ya contra la guerra de Irak y lo volverá a hacer en esta nueva agresión y en este inicio de una posible tercera guerra en la franja de Gaza", ha zanjado.