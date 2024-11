Podemos avisa al PSOE que no cuente con sus votos si no incluye el impuesto a las energéticas en la reforma fiscal

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha avisado al PSOE, tras el acuerdo fiscal entre los socialistas y Sumar, que no cuente con los votos de la formación morada si no se incluye en el pacto anunciado el impuesto a las energéticas, del que no se hace mención expresa.

"Con nuestros votos no van a contar. De momento, no tienen votos para devolverles privilegios a las empresas energéticas, e insistimos al PSOE en que en lugar de pactar con la derecha asumiendo que ya tienen los votos de la izquierda, pacten por la izquierda, pacten cosas que son justas", ha señalado Montero en declaraciones a la prensa antes de presentar su libro 'Algo habremos hecho', que ha acogido la Casa Encendida este lunes.

La exministra ha sido precisamente preguntada por el acuerdo cerrado entre PSOE y Sumar sobre la ley de impuesto a las multinacionales, que se iba a votar este lunes en el Congreso, en el que se han comprometido a introducir enmiendas para gravar los beneficios de la banca, subir el IVA a los apartamentos turísticos y aplicar el impuesto de lujo a yates, jets privados y coches de lujo, entre otras medidas.

"Es que todas esas cosas ya las conocíamos. Esas cosas formaban parte del acuerdo del PSOE con la derecha, con el PNV y con Junts", ha dicho Montero, insistiendo en que "lo que ha ocurrido" este lunes es que el PSOE "ha tenido que suspender la Comisión de Hacienda porque no cuenta con votos suficientes para devolverles privilegios a las empresas energéticas".

En este punto, ha defendido que en este momento la emergencia climática es una realidad a la que hay que hacer frente "desde lo común y desde lo público". "Una decisión que no podemos tomar, en ningún caso, es quitarle responsabilidad a las empresas energéticas que son de las empresas más contaminantes y que más están contribuyendo a esa emergencia climática, a que exista y a que se agrave", ha apuntado.

El pacto entre ambos partidos de Gobierno se ha alcanzado 'sobre la bocina' y no ha dado tiempo, de momento, a plasmar las medidas en enmiendas ni a recabar los apoyos necesarios para aprobar la le y que regula un nuevo impuesto a las multinacionales procedente de una directiva europea. Así las cosas, los dos partidos han forzado la desconvocatoria de la comisión que iba a votar la norma este lunes y han decidido aplazarla al jueves.