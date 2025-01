Podemos cree que el nuevo decreto se podría haber hecho antes y censura que sea Junts quien "marque el paso" al Gobierno

Augura que no se tramitará la cuestión de confianza que piden los de Puigdemont

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ve una "buena" noticia el nuevo decreto ómnibus pactado entre el Gobierno y Junts aunque lamenta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya tardado una semana en llegar a este acuerdo y dejen que sean los de Carles Puigdemont los que "marquen el paso".

"Es lo mínimo que tenía que hacer el Gobierno, mantener las medidas del escudo social", ha reivindicado en una entrevista en la Ser Cataluña, recogida por Europa Press, donde además ha lamentado que este pacto podría haberse alcanzado la semana pasada.

A su juicio, de esta manera, el Ejecutivo lo que ha hecho es dar "visibilidad" a los de Carles Puigdemont y contribuir para que Junts tenga el "foco mediático".

En ese sentido, Fernández, ha vuelto a lamentar que el Gobierno esté "sumido en la parálisis" y que no haya conseguido "nada especial", solo dejar que Junts les "marque el paso". Aún así, ya ha avanzado que su formación votará a favor de dicho decreto cuando se someta a votación en el Congreso y ve positivo que se hayan salvado las medidas de protección social.

UNA LUCHA POR EL RELATO POLÍTICO

El acuerdo alcanzado entre los de Puigdemont y el PSOE incluye también la tramitación de la cuestión de confianza que Junts reclama en una proposición no de ley. Preguntado por esta cuestión, el portavoz de Podemos ha descartado que Sánchez se vaya someter a este debate y ha situado el acuerdo como una "lucha por el relato político".

De hecho, no ha querido tampoco avanzar el voto de su formación política a una hipotética cuestión de confianza de Sánchez porque según ha dicho, no cree que se vaya a llegar a tramitar y que "únicamente vale para que Junts pueda intentar sacar pecho de una medida que no se va a llevar a la práctica".

En lo relativo a las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado, Fernández ha insistido en que hasta que el PSOE no cumpla con las condiciones impuestas por su formación, no se van a sentar a negociar las cuentas generales del Estado. "Los votos de Podemos valen lo mismo que los de Junts y si no cumplen, no podrán tener nuestros votos", ha zanjado.