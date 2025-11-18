Podemos dice que Mazón "humilló" a las víctimas en el Congreso y espera que "acabe en la cárcel"

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que el presidente en funciones de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, "humilló de nuevo" a las víctimas de la dana en la comisión de investigación del Congreso al "negarles la verdad" de dónde estaba la tarde del 29 de octubre de 2024, una pregunta que a su juicio no puede responder porque intuye que conllevaría "responsabilidades penales".

En una rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha señalado que esa comparecencia debe "nutrir" el procedimiento judicial y ha reiterado su confianza en que la jueza de Catarroja "acabe con Mazón en la cárcel".

En este sentido, la dirigente de Podemos confía en que Mazón asuma todas las responsabilidades políticas y penales, lo que conlleva también dejar su acta de diputado autonómico. A su vez, espera en que la jueza de la dana siga con la investigación y en que el exdirigente valenciano "acabe en la cárcel".

A su juicio, si saliera a la luz la verdad sobre qué estaba haciendo Mazón el día de la dana en Valencia, tendría efectos penales al recalcar, por ejemplo, la "tardanza" en enviar el mensaje de móvil a los ciudadanos alertando del temporal.

EL FALSO TESTIMONIO

En cuanto a la posibilidad de emprender acciones contra Mazón por falso testimonio, ha dicho que corresponde a la mesa de la comisión de investigación decidir si se dirige o no a los tribunales al "cotejar esa declaración que hizo Mazón con los hechos que son públicos y notorios".

Belarra ha subrayado que el objetivo de Podemos es que las víctimas puedan obtener "verdad y justicia". También ha recalcado que "se va Mazón, pero se queda el PP", al que ha acusado de una "gestión criminal" que "desoye" la importancia de la vida de la clase trabajadora.