Podemos evita censurar la decisión de Anna Gabriel de negarse a declarar ante el Supremo

Publicado 20/02/2018 20:09:17 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, Irene Montero, se ha negado este martes a emitir una opinión sobre la decisión de la exdiputada catalana de la CUP Anna Gabriel de refugiarse en Suiza y no acudir a declarar ante el Tribunal Supremo (TS) en el marco de la investigación sobre el referéndum ilegal del 1 de octubre, en la que está imputada.

"No entro a valorar estrategias procesales de personas encausadas", ha afirmado Montero en las tres ocasiones en las que ha sido preguntada por este asunto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces.

De este modo, la portavoz del grupo confederal ha evitado censurar el movimiento de Gabriel, quien ya ha comunicado al TS que no va acudir este miércoles a declarar al considerar que en España "no existe derecho a un juicio justo". La exdiputada de la CUP también ha anunciado que está estudiando la posibilidad de pedir asilo político.

CONTRA LA "JUDICIALIZACIÓN" DEL CONFLICTO CATALÁN

Según Montero, no le corresponde a su partido comentar la "estrategia procesal" de nadie. No obstante, sí ha aprovechado para denunciar la "judicialización" que, a su juicio, se está llevando a cabo del conflicto catalán, que "no está ayudando" a resolverlo.

"No entro a valorarlo. La valoración importante que me corresponde es que hay un conflicto en Cataluña que exige respuestas políticas que pasan por el diálogo y la negociación", ha defendido. "Judicializar no va a ayudar en nada", ha enfatizado.

Además, preguntada sobre si cree que en España hay garantía de juicio justo --tras negarlo Gabriel--, Montero ha criticado que uno de los motivos por los que su partido cree que hay que "echar" al PP son las "injerencias" del Gobierno en la justicia.

No obstante, ha defendido el trabajo de abogados, jueces y fiscales "para que el sistema judicial tenga garantías", y se ha desvinculado del argumento utilizado por Gabriel para explicar su huída a Suiza.