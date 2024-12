Podemos mantiene la presión al PSOE e insiste en que romperá relaciones si se suprime el impuesto a las energéticas

Advierte a PNV y Junts que actúan como "cachorritos" de Repsol y critica la inacción del Gobierno: Así da igual que haya o no PGE

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reafirmado que no va a negociar ningún nuevo acuerdo con el Gobierno si el PSOE no cumple con el impuesto a las energéticas y ha lanzado que con la inacción del Gobierno da igual que haya o no nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

"Estamos muy preocupadas por la deriva de la legislatura. Va a dar igual que haya o no cuestión de confianza o PGE si el PSOE persiste en no gobernar y no llevar adelante políticas de izquierdas", ha manifestado a los medios en los pasillos del Congreso.

Belarra ha enfatizado que ahora "no se dan las condiciones para negociar los Presupuestos Generales del Estado" si el Gobierno no pone toda la carne en el asador para lograr un acuerdo con el bloque de investidura para hacer permanente el impuesto a las energéticas, mediante una proposición de ley o decreto.

"La palabra es lo más valioso que tiene una persona en política. Nosotras tenemos en mucha estima nuestra palabra y cuando cerramos compromisos Podemos siempre cumple (...) El PSOE tiene que cumplir porque se comprometió con nosotros a que habría impuesto a las energéticas y hasta que no se cumpla ese compromiso evidentemente no vamos a cerrar otros", ha apostillado la líder de Podemos.

De hecho, ha advertido al PSOE de que tiene que cambiar el rumbo de su acción política y que no desplegar medidas progresistas, poniendo de excusa las dificultades de acordar con Junts y PNV, es un "grave error".

CRITICA QUE PNV Y JUNTS SE COMPORTAN COMO LOS "CACHORRITOS" DE REPSOL

Cuestionada sobre la intención los jeltzale de no acudir a la reunión entre Hacienda y grupos parlamentarios para negociar la continuidad de ese tributo y la actitud de Junts, que no confirma si irá o no, Belarra ha criticado que ambos serán los "cachorritos" de Repsol si al final consiguen eliminar ese impuesto.

Es más, ha acusado al PNV de seguir los dictados del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, y que ellos como Junts tendrán que explicar por qué defienden los intereses de las energéticas y no los de la ciudadanía.

LA PELOTA ESTÁ EN EL GOBIERNO

Fuentes de la formación morada creen que el PNV está sobreactuando en lo relativo al impuesto a las eléctricas y que es la responsabilidad del Gobierno conseguir atraer a esta formación y a Junts a la mesa de negociación, dado que les prometieron que ese acercamiento estaba hecho cuando llegaron a un acuerdo para que Podemos apoyara la reforma fiscal.

Insisten en que Podemos no es socio parlamentario del Ejecutivo y está decidido a hacer valer sus votos. Y sentencian que si el PSOE no querían garantizarse su respaldo en esta legislatura no les tendría que haber excluido. Finalmente, han recalcado que aspiran a un impuesto real para las energéticas y que rechazarán de plano cualquier intento de gestar un tributo "fake".