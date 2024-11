Podemos pide al PSOE "repensar" su apoyo a los presupuestos de Mazón: "El responsable no puede ser la solución"

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha instado al PSOE a "repensar" su decisión de apoyar los presupuestos de la Comunidad Valenciana tras la DANA que ha afectado a numerosos municipios, avisando de que "quien ha sido responsable del problema, no puede ser parte de la solución", en referencia al presidente autonómico, el 'popular' Carlos Mazón.

Fue este miércoles cuando la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Diana Morant, avanzaba que su formación apoyaría las cuentas del Gobierno autonómico del PP "para que esos presupuestos recojan de manera adecuada las necesidades" de los "vecinos y vecinas" de la comunidad.

Este viernes, al ser preguntada por el asunto, Belarra ha sostenido que el PSOE debería "repensar" esa estrategia, ya que a su juicio, lo que están haciendo es "dar soporte político y respaldo" a la administración "responsable" de la situación actual.

EL PP CUANTO MÁS LEJOS "MEJOR"

Desde que se inició la DANA el pasado martes 29, Podemos ha censurado la gestión del Gobierno de Mazón, concretamente, este viernes ante los medios en el Congreso, la dirigente morada la ha calificado de "homicida" y cree que es "inaceptable" la situación a la que ha llevado.

"No es solo Mazón, es evidente que hay varias consejeras que no solo han mostrado una absoluta falta de empatía, sino que han participado de esa gestión homicida, y por ello, no solo tienen que dimitir, sino que tiene que haber responsabilidades penales por lo que han hecho", ha incidido.

Asimismo ha defendido que el PP "cuanto más lejos esté de las instituciones, mejor", porque según ha dicho, "cada vez que gestionan algo se ponen vidas en riesgo y son especialistas en meter la mano en la caja". "No pueden tocar ni un solo euro del dinero de la reconstrucción", ha advertido.

NO ES SUFICIENTE

También ha sido preguntada por el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el que ha asegurado que los permisos retribuidos que se concederán a los trabajadores afectados por la DANA que no puedan acudir a su puesto de trabajo no tendrán un plazo establecido de días, salvo en el caso del permiso por fallecimiento, que se amplía a cinco días a contar desde el sepelio.

"Todas las medidas que se tomen por parte del gobierno para paliar la situación que están viviendo los trabajadores positivas", ha defendido, sin embargo, cree que hasta que no se declare el Estado de alarma y se construya un "verdadero" escudo social "no se estará haciendo lo suficiente".