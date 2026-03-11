Podemos, PSOE y Mónica García trasladan su apoyo a Belarra tras la detención de sus ciberacosadores

La diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos, PSOE y la líder de Más Madrid, Mónica García, han trasladado su apoyo a la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, tras el arresto de dos ciberacosadores que le habían enviado amenazas a través de mensajes privados en la red social Instagram.

El coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha subrayado en la red social 'X' que los "dos delincuentes fascistas" enviaron a Belarra más de 300 mensajes como 'Muerte a todas las rojas' o 'El día que te veamos por Madrid te metemos un tiro en la cabeza, feminazi y comunista de mierda'. Así, le ha transmitido su respaldo.

Mientras, García ha denunciado el "acoso político sostenido y programado de las derechas de este país sobre políticas, periodistas y militantes de izquierdas", que tiene "consecuencias graves".

"Todo mi apoyo a Belarra y a todas las mujeres acosadas y amenazadas por ejercer la libertad de pensamiento y el escudo frente a los ultras", ha enfatizado la también ministra de Sanidad.

Desde el PSOE también han trasladado su apoyo a la secretaria general de Podemos. "Es insoportable el acoso a mujeres políticas y periodistas", ha escrito la portavoz de la Ejecutiva Federal, Montse Mínguez, en un mensaje publicado en la red social 'X'.