Podemos ve al PSOE solo en el tema del Sáhara y le acusa de falta de "valentía, principios y lealtad"

ERC sitúa al presidente "del lado del opresor" y Bildu celebra que la Cámara haya "corregido" su aval al plan autonomista de Mohamed VI

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el debate sobre el Sáhara, el diputado En Comú Gerardo Pisarello, ha resaltado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Rabat sin el apoyo del Congreso a su giro sobre el Sáhara Occidental y que el PSOE se ha quedado "sólo" en la Cámara avalando la posición de su líder por su "falta de valentía, principios y lealtad" a sus propias bases.

Así ha reaccionado el socio minoritario del Gobierno de coalición después de que, pese a haber anunciado el martes un voto positivo, finalmente el PSOE haya rechazado en el Congreso la proposición no de ley del grupo confederal, ERC y Bildu en favor de un referéndum de autodeterminación de la ex colonia española.

Según Pisarello el PSOE ha optado por "autoexcluirse" y apartarse de forma "unilateral" de lo que era una posición consolidada en España en favor de las resoluciones de Naciones Unidas. "No había excusa para hacerlo", ha dicho, rechazando el argumento esgrimido por los socialistas que han justificado su paso del 'sí' al 'no' en que se sintió "atacado" en el debate parlamentario.

SÁNCHEZ SE SENTIRÁ "RIDÍCULO" ANTE MOHAMED VI

"Cuando viaje a Rabat lo hará sabiendo que hay un mandato parlamentario muy claro y un compromiso de la Cámara de con la legalidad internacional, las resoluciones de la ONU y la idea de que cualquier solución justa y duradera para el Sáhara no puede prescindir en ningún caso del derecho irrenunciable del pueblo saharaui a la libre determinación", ha enfatizado.

En la misma idea ha incidido el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien considera que el Congreso "ha corregido" el aval de Sánchez a la propuesta autonomista de Marruecos y que, por tanto, el presidente "no está legitimado" para defenderla ante Mohamed VI en nombre del Estado, si no sólo a título personal o de su partido.

"Si yo fuera Sánchez, me sentiría un poco ridículo", ha comentado, rechazando las "excusas sin sentido" que, a su juicio, ha dado el PSOE para votar en contra de la iniciativa. "No sé si han recibido un aviso marroquí o es que se han dado cuenta de que realmente su postura no entraba dentro de las resoluciones de la ONU"

"CLARO AVISO" AL PRESIDENTE

Desde ERC, Marta Rosique, ha destacado que el Congreso ha dado un "claro aviso" a Sánchez, que viaja a Rabat sin apoyo de la Cámara, y ha recriminado a los socialistas que hayan cambiado su anunciado 'sí' por un 'no' colocándose "al lado del opresor", que vulnera las resoluciones de Naciones Unidas.

Rosique también ha aprovechado para denunciar la situación del activista Oriol Puig y el fotoperiodista David Melero, quienes, según ha explicado, han intentado visitar a la activista saharaui Sultana Khaya, pero, al llegar a Marruecos han sido "agredidos" y forzados a volver a Cataluña.