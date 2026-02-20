La Policía destinó a Recursos Humanos a la agente que acusa al ex DAO siguiendo el concurso tras el ascenso a inspectora

Archivo - El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande- Marlaska y el ex director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. Archivo - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La agente que acusa de agresión sexual con penetración al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, siguió el procedimiento interno reglado para pedir destino en el Área de Gestión de los Servicios Centrales, tras su ascenso a inspectora y su periodo de prácticas, motivo por el que pasó de la Comisaría Local de Coslada (Madrid) a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

Fuentes policiales conocedoras de este proceso han señalado a Europa Press que en el proceso de adjudicación de esta plaza no medió ningún mando ni superior jerárquico dentro de la Policía Nacional.

La víctima comunicó su baja por un problema de salud mental en julio de 2025, el primer día destinada en la Subdirección de Recursos Humanos que dirige la comisaria Gemma Barroso, actual DAO interina, según consta en la querella.

El escrito añade que recibió una llamada desde el despacho del DAO --unida a otras tantas llamadas anteriores presionándola-- y que la Subdirección ocupa el mismo edificio en Madrid que la Dirección Adjunta Operativa. La agresión sexual ocurrió presuntamente tres meses antes, el 23 de abril, en el domicilio oficial del querellado.

En este sentido, el abogado de la denunciante ha agradecido la "empatía" mostrada por la comisaria principal Gemma Barroso tanto para tramitar la baja a partir del 24 de julio de 2025 como el pasado martes, 17 de febrero, cuando su defendida le informó por primera vez a su superiora jerárquica que había presentado una querella contra el DAO, lo que motivó que horas después José Ángel González renunciara al cargo.

TRES OPCIONES

Tras el ascenso a la categoría de inspector o inspectora de la Policía, las adjudicaciones de las plazas se realizan a través de la baremación y los puestos vacantes, y teniendo en cuenta la preferencia de cada policía.

En este caso, según las citadas fuentes, había tres opciones empezando por los Servicios Centrales en el Área Operativa, que es donde se encuadra, entre otros, la propia Dirección Adjunta Operativa (DAO), es decir, la cúspide de la cúpula de mando y donde tenía su despacho el comisario principal José Ángel González.

También se podía optar a la Jefatura Superior de Policía de Madrid o, finalmente, a los Servicios Centrales en el Área de Gestión. Fue esta tercera opción la marcada por la víctima de un presunto delito de agresión sexual con penetración ocurrido en abril de 2025.

Teniendo en cuenta las plazas vacantes y su preferencia, la inspectora fue asignada a la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, que dirige la comisaria principal Gemma Barroso, actualmente DAO interina y que ayer contactó con la víctima para ponerle protección policial.

El proceso se inicia rellenando un formulario disponible en la intranet de la Policía Nacional y en el que cada inspector marca sus preferencias sobre las tres opciones disponibles, que luego se cotejan con la baremación y plazas vacantes.