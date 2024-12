Portadas de los periódicos del jueves 19 de diciembre

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Supremo pide al Congreso levantar la inmunidad de Ábalos por indicios de cuatro delitos"; ""Soy euroescéptica: la UE es antidemocrática y antinacional""; "Begoña Gómez niega ante el juez los cargos que le imputa"; "Madrid amplía la brecha sobre Cataluña por el tirón del PIB pospandemia"; "El BCE critica con dureza el impuesto español a la banca"; "Solo funcionan 20 centros contra la violencia sexual de los 52 que manda la ley".*

EL MUNDO: "Ábalos usa dos informe que encargó Puente para defenderse de cuatro delitos"; "Bruselas sitúa a España en zona crítica en riesgo de exclusión social"; "Google Maps y el saco misterioso arrinconan a El Lobo y su novia en la muerte de Jorge Luis"; "El Madrid amplía su galaxia de títulos".

ABC: "Moncloa paga otro peaje a Junts y le entrega puertos y aeropuertos"; "Begoña Gómez dice ahora que fue el rector de la Complutense quien le propuso codirigir la cátedra".

LA VANGUARDIA: "PP y Junts negocian para tumbar el impuesto energético"; "Madrid amplía la brecha respecto a Catalunya en crecimiento económico"; "Sarkozy, obligado a llevar brazalete electrónico al ser condenado por corrupción"; "Entrevista a Mazlum Abdi, comandante de las fuerzas kurdas: ""Sin los kurdos será imposible conseguir una Siria democrática"".

EL PERIÓDICO: "Seis empresas gestionarán las ambulancias catalanas"; "Las medidas para salvar el planeta pueden crear 395 millones de empleos"; "El Barça supera el reto"; "El TS ve indicios contra Ábalos y pide al Congreso poder investigarlo"; "El volumen de turistas se frena en BCN pero su gasto diario aumenta"; "El 75% de los sonómetros del Triángulo Golfo superan el límite de ruido".

LA RAZÓN: "El juez ya tiene el móvil que Aldama liga con el dinero para el PSOE"; "Francisco Camps: "Ha sido un tiempo duro pero no me he querido esconder""; "Gómez se presenta como "altruista" y Peinado pide investigar sus cuentas"; "Puigdemont actúa de "ministro de Hacienda" entre empresarios y la banca"; "El retraso de Marlaska en licitar deja sin chaleco a casi 600 guardias civiles"; "Madrid más locomotora económica que nunca: Cataluña, a 11.224 millones de PIB"; "Detenido el autor del atentado con el que Kyiv envía un recado a Moscú: "No hay nada imposible"".