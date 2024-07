Las portadas de los periódicos del jueves 4 de julio

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El Reino Unido decide hoy si abre un nuevo ciclo con los laboristas"; "La izquierda y el macronismo exploran una gran coalición sin Mélenchon"; "La Casa Blanca niega que Biden medite su renuncia"; "La Abogacía del Estado y la Fiscalía recurren el bloqueo de la amnistía"; "El Constitucional ampara a otros cuatro condenados por los ERE"; "Vivienda exigirá que se justifiquen los alquileres temporales"; "Una terapia para que Abril oiga por primera vez".

EL MUNDO: "Las pymes al choque con el Gobierno: "Nos están interviniendo""; "La Fiscalía recurre ahora la amnistía a Buch y al escolta de Puigdemont"; "Los laboristas británicos aspiran a borrar hoy a Sunak por 'supermayoría'"; "La gerente de la UCM también alertó de que Begoña Gómez saltó su control para adjudicar el contrato"; "La nueva APP del Gobierno enviará alertas a los usuarios intensivos de webs porno"; "La ejecución fallida en una pizzería era un ajuste de cuentas entre bandas latinas".

ABC: "El plan de Sánchez contra los medios vulnera la norma europea"; "Manifiesto histórico de las pymes ante el "menosprecio" y el "intervencionismo" del Gobierno".

LA VANGUARDIA: "Biden sopesa renunciar a su candidatura a la reelección"; "Los bebés de mujeres extranjeras frenan la caída de la natalidad en Catalunya";

EL PERIÓDICO: "La nueva tarifa regulada encarece la luz un 13% en seis meses"; "Un bus náutico para el Port Vell"; "El Gobierno cambiará la ley para facilitar que los vecinos puedan vetar un pisto turístico"; "Exalumnos de los Escolapios acusan de abusos a nueve sacerdotes"; "Biden se aferra a la candidatura pese a la grave crisis abierta por su estado": "El Maremagnum abre un mercado gastrónomico para atraer el cliente local".

LA RAZÓN: "Hacienda reclamó los contratos de mascarillas al mes del cese de Ábalos"; ""Vamos a echar de menos a la dama cadete Borbón Ortiz. Habéis dejado huella""; "Begoña Gómez no quiere que haya imágenes ante el juez"; "Entrevista, José María Barreda Expresidente de Castilla-La Mancha: "No se puede gobernar ignorando al resto, el diálogo PSOE-PP es imprescindible""; "ERE: la "impunidad" como "escudo protector" para la "corrupción política""; "Biden admite en privado que sopesa retirarse si no convence de que está preparado"; "Ofensiva para poner coto al alquiler turístico y que no se use para eludir la Ley de Vivienda".