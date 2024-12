Portadas de los periódicos del lunes 16 de diciembre

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Una batería de citas judiciales eleva la tensión en la recta final del curso político"; "Israel doblará su población en el territorio sirio ocupado del Golán"; "La terapia genética que salvó a la 'niña burbuja'"; "Javier Lambán: "Ahora mismo un ministro no es el mejor cartel electoral""; "Scholz se somete a una moción de confianza que abre la puerta a las elecciones"; "Muere Javier Echenique, vicepresidente de Telefónica".

EL MUNDO: "El Gobierno acusa a los jueces de no completar la "Transición""; "Koldo al 'número dos' de Montero: "Este tema me quita la vida. Ayúdame""; "Puigdemont sostiene ante empresarios catalanes que en 2025 no habrá Presupuestos""; "Cacerías nocturnas y torturas para reprimir a los proeuropeos de Georgia"; "La agonía de los 1.200 jornaleros del uranio en Almaraz: "Tras el cierrem sobrará medio pueblo"".

ABC: "El CNIO intentó que el mandato de su directora fuera indefinido"; "Moncloa ya ha dado tres versiones sobre la asistente de Begoña Gómez".

LA VANGUARDIA: "Alemania se suma a la crisis francesa con la caída anticipada de Scholz"; "Mango se prepara para la sucesión de Andic en su presidencia y accionariado"; "Entrevista a Oriol Junqueras, presidente de ERC: ""ERC tiene que volver a conectar con nuestra sociedad"".

EL PERIÓDICO: "El comercio calcula vender hasta un 8% más en Navidad"; "Reconquista depredadora"; "La industria aplaude el pacto UE-Mercosur y el campo protesta"; "El 'cuarto hijo' de la esquela de Isak Andic"; "La cúpula de Junqueras pide unidad ante un sector crítico que no da tregua"; "Cautela de la minoría cristiana de Siria tras la victoria rebelde"; "Un Barça nulo en ataque es incapaz de remontar al Leganés (0-1)".

LA RAZÓN: "Aldama llevará pruebas de las comisiones y eleva el "tiro" contra el Gobierno"; "Familiares y amigos dan el último adiós a Isak Andic"; "El Papa plantea una laicidad en "colaboración" y "sin prejuicios""; "ERC entrará en el ejecutivo de Collboni y apoyará las cuentas de Illa"; "PSOE y Sumar vetarán la cuestión de confianza de Junts"; "Mónica García se echa encima a las asociaciones de pacientes con la reforma de la ley de Garantías".