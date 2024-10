Las portadas de los periódicos del miércoles 23 de octubre

EP - EP

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada con mayor crecimiento"; "Sumar abre una fisura en la coalición al pactar votaciones con el PP"; "El Gobierno modifica por decreto las mayorías para desbloquear el consejo de RTVE"; "El Gobierno elevará los fondos para las escuelas concertadas"; "Un trabajador forzó el descarrilamiento del tren para que no llegara sin control a Atocha".

ABC: "El Gobierno y sus socios toman el control total de RTVE por decreto para aislar al PP"; "Tensión, mentiras y miedo al fraude electoral en Georgia".

LA VANGUARDIA: "Putin exhibe sus alianzas internacionales frente al bloqueo de Occidente"; "El Ayuntamiento de Barcelona no tiene previsto repetir la Copa del América"; "España se destaca comola economía dela zonaeuroque más crece".

EL PERIÓDICO: "Los nuevos alquileres comerciales en BCN duplican la media actual"; "Miró y Matisse, cara a cara"; "España es la economía desarrollada que más crece según el FMI"; "El 74% de los usuarios de patinetes han circulado por la acera"; "Los ganadores de la Copa América descartan que Barcelona repita como sede de la competición"; "Seat y RCR , premios de la Fundació Catalunya Cultura".

LA RAZÓN: "Ábalos tensiona al PSOE: "Él no se come esto solo""; ""El Gobierno no es compatible con un proyecto de país""; "Putin combate su aislamiento con ayuda de los BRICS"; "El juez pone el foco en la posible apropiación indebida de Gómez"; "La Fiscalía Anticorrupción reclama que Zaplana ingrese en prisión"; "El PP de Ayuso contraataca: cita a Sánchez en la Asamblea de Madrid".